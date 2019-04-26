حاكم دبي: الإمارات محطة حيوية على طريق الحرير الجديد

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "حزام واحد طريق واحد" للتعاون الدولي، التي انطلقت، أمس الخميس 25 أبريل / نيسان، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، ويشارك فيها رؤساء ومسؤولون من 40 دولة حول العالم.

وكتب ابن راشد على "تويتر": "على هامش القمة أطلقنا أحد المحطات العالمية لطريق الحرير الجديد في دبي (سوق التجار) مقابل إكسبو، على مساحة ٦٠ مليون قدم مربع.

وأضاف: "ستقوم شركة (أيوو) الصينية باستثمار 2.4 مليار دولار، لاستخدامه محطة لتخزين وشحن البضائع الصينية من جبل علي للعالم عبر طريق الحرير الجديد".

وكتب في تدوينة أخرى: "شهدت القمة أيضا، إطلاق مشروع آخر بقيمة مليار دولار سيكون مقره في دبي لإنشاء مشروع (سلة الخضروات) بتمويل من صندوق الاستثمار العربي الصيني".

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وتابع: "سيكون هدفها استيراد ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، وتصديرها للعالم عبر طريق الحرير الجديد"، مضيفا: "الإمارات ستكون محطة حيوية على طريق الحرير الجديد".

وخلال مشاركته أمس الخميس، تحدث حاكم دبي عن لقاءاته التي أجراها في بكين.

وكتب على "تويتر": "نشارك في (قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي) وهي تؤكد الدور القيادي للصين في الاقتصاد العالمي"، مضيفا: "نحن الشريك الأكبر معهم في المنطقة، وسنحافظ على هذه الشراكة مع تعاظم دور الصين، الذي تلعبه في تغيير خريطة الاقتصاد العالمي".

وقال: "عقدنا جلسة مباحثات اليوم ضمن "قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي" مع الرئيس الصيني ورئيس مجلس الدولة الصيني".