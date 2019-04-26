وزير إيراني: السعودية والإمارات تبالغان في تقدير احتياطياتهما النفطية

طهران / الخليج 365

قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، الجمعة، إن السعودية والإمارات تبالغان في تقدير الاحتياطيات النفطية لديهما .

جاء ذلك في تعليق زنكنة على إعلان السعودية والإمارات استعدادهما لتعويض سوق النفط بالإمداد اللازم بعد قرار واشنطن بمنع تجديد الإعفاءات للدول المستوردة للنفط الإيراني، وفق وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وفي 22 أبريل/ نيسان الجاري، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 مايو/ أيار المقبل.

وأكد البيت الأبيض في بيان حينذاك أن السعودية والإمارات وحلفاء آخرين لواشنطن سيتكفلون بسد هذا الفراغ الناتج عن وقف صادرات النفط الإيراني.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقتذاك أن بلاده ستواصل فرض ضغوط على إيران لتكف عن "سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة ودعمها للإرهاب".

وبدأت واشنطن، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تنفيذ حزمة عقوبات شملت صناعة النفط في إيران والمدفوعات الخارجية؛ مما أثر على إنتاج الخام والصادرات.

ومنحت واشنطن الإعفاءات المؤقتة، لكل من تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان، إلا أنها قررت التراجع عنه اعتبارا من الثاني من مايو المقبل.

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وتعليقاً على القرار الأمريكي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إن "الاقتراح (الأمريكي) بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران، هو تجاوز للحدود"، مبيناً أن تركيا "تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات".

وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا أكدت منذ البداية، أن مثل هذه الخطوات الأمريكية غير صحيحة، وأنها تلحق الضرر بالشعب الإيراني؛ وتعد خطوة في غاية الخطورة على استقرار وأمن المنطقة.

واعتبر زنكنة أن "الحظر الأمريكي على النفط الإيراني ليس تخرصات سياسية، بل يكشف عن أعمال عدائية شديدة ضد الشعب الإيراني".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلیة والشركاء الدولیین المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولایات المتحدة، مؤكدة أنها "لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها".

وحسب بيانات (أوبك)، انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى مستوى 2.69 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، من 2.72 مليون برميل في فبراير/ شباط 2019.

وفق مسح الخليج 365، يشكل إنتاج إيران النفطي من الطلب العالمي على الخام، وفق بيانات مارس/ آذار الماضي الصادرة عن "أوبك"، نحو 2.7 بالمئة، مقارنة مع 3.8 بالمئة في مايو/ أيار 2018.

ويبلغ متوسط الطلب العالمي اليومي على النفط الخام، قرابة 99.8 مليون برميل يوميا، وسط توقعات لـ "أوبك"، وصوله إلى 100 مليون برميل يوميا بحلول النصف الثاني 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.