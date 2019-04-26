هزيل.. الحلقة الرابعة

صحيفة الخليج الإلكترونية

سيارة آران

أنا : أعلم أن لكل شيء سبب يا آران … و لكن لو تسلسلنا تصاعدياً في هذه المسألة سنصل إلى نقطة يصعب فيها فهم السبب الأولي و الشامل لكل الاسباب التي تدنوه أو يمكن أن نقول أننا لن نجد تبرير لكونه المصدر الأول الذي لا يعلوه مصدر و لا يستمد من غيره شيء خصوصاً و أن الموروث يعطينا تصور مغاير في القدرة مشابه في التجسيد هنا يحدث اللبس لتختلط الأمور في بعضها

آران : أفهم ذلك جيداً … و أعتقد أن هذه هي الاشكالية التي استعصت على أكثر المفكرين و خصوصاً من لا يتوافق فكره مع الفكر الديني

أنا : أمممم … ليس عدم توافق مع الفكر الديني بالتحديد … و إنما هي مسألة تمرد أوووو .. يمكن أن نقول انسلاخ !!

آران : تمرد و انسلاخ ؟

أنا : نعم… فالفكر الديني يصل إلى مرحلة ليتوقف عندها و لا يجاوزها … هذا التوقف يخلق نوع من المحدودية من وجهة نظر بعض المفكرين … فلا يتم قبولها لكونها إرجاء إلى مجهول بالنسبة لهم و بالتالي تصبح هناك ثغرة في التسلسل فينشأ التمرد هنا من أصحاب الفكر كي لا يقفوا عند هذه الثغرة بل يصل الأمر إلى انسلاخهم من خلفياتهم الدينية و ذلك في محاولة للوصول إلى نتائج أقرب إلى المنطق

آران : و لكن التسلسل سينتهي حتماً بشيء واحد متفرد يكون المسبب فلا يكون رهن التسلسل بل يكون هو من بدعه

آنا : ها قد عدنا إلى النقطة ذاتها … استطيع القول بأن مربط الفرس يكمن ها هنا … أنت تراه آخر المطاف بينما هو بالنسبة لي شيء آخر

آران : أممممم … أنت تعتبره الثغرة التي تخل بالتسلسل

أنا : لا يا صديقي … أنا لا أراه في التسلسل اطلاقاً

آران : كيف ؟

انا : أنا أحاول التجرد من أية عاطفة عندما أفكر … و لا ننكر يا آران أن العاطفة الدينية تشكل النسبة الكبرى كعائق أمام الاستمرار في التفكير فهي ترجئ كل الأسباب إلى مسبب واحد حسب كل معتقد … تنتهي عنده كل السبل و هو سقف لكل شيء … فالدين هنا و باعتباره منهجاً متكاملاً للتفكير يشكل نمط معين لا يتسنى لغيره من المناهج الفكرية أن يلتقي به في نقطة معينه … فكيف تكون نتائجه ضمن السلسلة ؟ ناهيك عن أن فكرة أزلية الكون تكاد تكون بالنسبة لي هي الأدق فوجود سقف معين للتسلسل يخلق الثغرة التي تحدثنا عنها … آران نحن أمام مفترق طرق … لو اعتمدنا على الموروث سنصل إلى هذا السقف و ستنتهي السلسلة و لو أهملناه ستظل السلسلة مستمرة

آران : ألا تؤمن بوجود الرب ؟

أنا : هذا سؤال تقليدي و غير عميق و مع ذلك سوف أجيبك عليه .. أياً كان المسمى رب أو إله أو خالق … أنا أعتقد أن هناك قوة لا أعرف عنها أي شيء تقف وراء كل ما يحدث و لكن ليست هذه هي المشكلة … ليست المشكلة في الإيمان بوجود الرب .

آران : هذا جيد … إذاً نحن نلتقي عند هذه النقطة

أنا : الخلاف ليس هنا يا صديقي كما ذكرت لك … ليست القضية هي وجود الرب … القضية أبعد من ذلك بكثير … أنا ضد من يقف عند هذا السؤال … يمكن افتراض الوجود أو الإيمان به حسب ما ترى لن نختلف في المسميات و لكن الإشكالية في الماهية أو مدى هذه القدرة الخارقة أو يمكن أن نقول هل لعب الموروث الديني دوراً في تصوير الرب بشكل يتماشى مع الأوائل من البشر بحيث يتسنى لهم استيعاب الفكرة حسب منظورهم البدائي و المحدود و عندما وصل إلينا اصطدم بالوعي الذي ساهمت في صقله الحضارة الحديثة و أصبح هناك رفض للشكل التقليدي الذي يصوره ذلك الموروث … لا أدري و لكن الأمر معقد جداً

آران : بالعكس … أنا أرى أننا قد تجاوزنا جزءًا كبيراً من المشكلة بجوابك

أنا : حاول أن تصل إلى ما أرمي إليه يا آران … هناك رب يشكل المسبب لكل شيء … و هناك كون نراه أمامنا بل نحن جزء منه آت بفعل المسبب … يتبقى لدينا السبب … السبب مجهول يا آران السبب مجهول ! لماذا وجدنا و لماذا نحن كثر و متنوعين رغم وحدانية من أوجدنا لماذا … قال لي ڤيكتور أثناء حديثه لي أن القضبان الحديدية سواء تشابهت أو اختلفت في النوع كل منها يقوم بمهمة محددة و الضرورة تحتم وجودها بأعداد معينه … و أنا أضيف الآن … أن هناك من صنعها و لسبب معين و هو أن تشكل حائلاً أمام من يحاول الهرب … هنا يكتمل المثلث و نجد السبب واضح جداً … و لكنني لم استطع اسقاط هذا المثال على الوجود … أنا يا صديقي ليس لدي أية غضاضة من فكرة وجود الرب على الاطلاق … و لكن لماذا أوجدنا الرب … و أيضاً كيف ؟!!!!

ليس ذلك فحسب …. أيضاً لماذا التعددية في الأشياء بهذه الطريقة و ما مدى اتساع هذا الكون مقارنة بمساحة لا تذكر منه هي الوحيدة التي يتضح أن بها حياة … لماذا الجوع ؟ لماذا الخوف ؟ لماذا الألم ؟ لماذا الكره ؟ لماذا الإرهاب ؟ لماذا و لماذا و ألف لماذا تخالج نفسي تساؤلاً !!! و أحياناً أقول بأن الرب هو قدرة مختلفة و شاملة لا يستطيع العقل ادراك ماهيتها و أعود لتستوقفني قصة النبي موسى عندما كلمه الرب !!! أعود هنا لأقول أن الرب يتكلم كما نتكلم فتتساقط كل الاعتبارات التي اعتبرته بها لأن صفة الكلام تجسده أمامي كمتكلم و هذه صفة بشرية …. أم أن الرب هو الكون ؟ و الناس جعلوا منه شخصية حقيقية لا اعتبارية بمفهومها كي يهونوا على أنفسهم الكثير من الأفكار … أوووه لا أدري لا أدري يا آران

آران : قرأت في كتاب المسلمين المقدس عبارة جميلة أعجبتني كثيراً و أعتقد أنها يمكن أن تساعد عند الوصول إلى هذه المرحلة

أنا : ما هي ؟

آران : “لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم” … تعجبني كثيراً أعتقد بأنها مريحة

أنا : حسناً … لن أسألك و لن أسأل أحد غيرك شفوياً … و لكن هل تضمن لي يا آران أن لا يسألني عقلي ؟

آران : العبارة أعمق من ذلك … فهي على ما يبدو لي تعني أن لا ترهق نفسك ابتداءًا في مثل هذه التساؤلات

أنا : فعلاً العبارة أعمق من ذلك و لكن ليس على النحو الذي بدا لك … التوجيه بعدم التساؤل هنا آت في أمور أخرى .. أحياناً عدم سؤالنا عن شيء ما يحفظ لنا احترامنا فأنت لا تدرك مدى ردة الفعل التي ستواجهها نظير سؤالك عن أمر لا يعنيك بالضرورة .. و لا أعتقد بأن التوجيه في هذه العبارة يخص الفكر التأملي فالكتب المقدسة فيها الكثير من التوجيهات التي تحث على التأمل و التفكر … تجد تلك التوجيهات في كتاب المسلمين و أيضاً تجدها في وصايا يسوع الناصري و كذلك نحن

آران : نحن ؟؟!!!

أنا : لا تنسى يا آران أنني من خلفية دينية يهودية مثلك !!! و لن أدقق على كل ما أقوله لمجرد أنك تراني بغير ذلك … نحن تعني نحن تعني أنك متخابث لعين ههههههههههه

آران : هههههههههه … ها قد وصلنا إلى المعبد يا صديقي هيا بنا

أنا : هيا

خرجنا من سيارة آران و توجهنا نحو الكنيس و تزامن دخولنا مع خروج نيافة الحاخام بنحاس و الذي نظر إلي بنظرة يملأها الكره … نعم لقد استطعت قراءة ذلك في عينيه … لم يستطع نسيان تلك الليلة التي وثبت فيها على كل مزاعمه و على ما كان ينادي به .. تلك الليلة … تلك الليلة الباردة التي زال بردها بفعل لهيب تراشق كلماتنا المتضادة و حربنا الفجائية.. تلك الليلة التي لم أختر أن أكون فيها نداً و فرض علي ند !!! … حينها كنا في أحد المحافل الاجتماعية و ……

في المحفل

……………

كنت أجلس بين الحاضرين و أتصفح منشور ببرامج فعالية الليلة و صوت نيافة الحاخام بنحاس يعج بالمكبرات و هو يتحدث … القاعة متوسطة تتسع لأربعين شخص تقريباً إضاءاتها صفراء متوسطة القوة … الرجال و النساء ، يجلسون و يجلسن … البعض يستمع و البعض يصور … على يمين الحضور فتاة جميلة واقفة و تكتب في ورقة صغيرة يبدو أنها تجري لقاء صحفي مع مسئول الحي رغم الضوضاء التي تصدرها المكبرات … آخران آتيان نحو الكراسي ليجلسا … ربما يتناقشان في مدى الجدوى الاقتصادية من زيادة مساحة الرقعة الزراعية .. لا أدري

يد تمسك بكتفي من الخلف … أنا : أوووو شالومي كيف حالك يا صديقي

شالومي : مر زمن منذ آخر لقاء كان بيننا … كيف حالك

أنا : بخير … أعمل الآن على دراسة للوضع الاجتماعي للأسر القاطنة بالأحياء القديمة

شالومي : أممممم … هذا جيد … أعتقد أنك ستقوم بزيارة هذه الأسر كي تحصل على استبيانات متكاملة

أنا : بالتأكيد

شالومي : حسناً لدي صديق يعمل في مجلس الحي أعتقد بأنه سيكون مفيد لك جداً في عملك

أنا : سأكون في غاية الامتنان لذلك شالومي

شالومي : بكل سرور صديقي … همممم … كيف حال راشيل ؟

أنا : هي تقوم برعاية القطط الصغيرة … يروقها هذا كثيراً

شالومي : ألن تدعواني على حفل زفافكما قريباً ؟

أنا : أفضل أن ندعوك لاحتساء الجعة نهاية هذا الأسبوع

شالومي : هههههههههههه كفى يا رجل أريدكما أن تتزوجا كي أشرب نخب ارتباطكما و أن أراقص الجميلات في تلك الليلة التي أظنها ستكون عظيمة ههههههههه

أنا : شالومي كفاك تخابثاً ههههه كل ليالينا عظيمة أيها المراوغ

شالومي : أريد أن أسألك فعلاً .. لماذا لم تتزوجا بعد ؟

أنا : الزواج يفسد الحب يا شالومي

شالومي : هذه إجابة فضفاضة .. من حق راشيل أن يكون لديها أطفال و من حقك أنت أيضاً

أنا : شالومي أنا لا أريد أن يكون لدي أطفال

شالومي : لا !! بالتأكيد أنت هازل… هل يوجد إنسان في هذه الحياة لا يحب أن يكون أباً ؟؟؟!

أنا : الأمر ليس على هذا النحو يا صديقي … أنا لا أريد أن أتسبب في تعاسة لأي شخص

شالومي : كلامك فيه الكثير من الغموض !!!!

أنا (بعد أن أشعلت سيجارة) : عندما أجلب شخصاً إلى هذه الحياة لمجرد أنني أريد أن أفرح فقط !! هل تعتقد أن هذا السبب كافٍ لفعل ذلك ؟؟

شالومي : أمممممم

أنا : لقد أتيت إلى هذه الحياة دون اختيارٍ مني و لم أجد جواباً واحداً على أيٍ من تساؤلاتي … بم أجيب إن سؤلت يوماً ؟

شالومي : واقع الحياة يا صديقي لا يتقاطع بشكل من الأشكال مع منهج الفكر فالفكر يـ ….. (قاطعت شالومي بعد أن لفت انتباهي بعض حديث نيافة الحاخام بنحاس ) : انتظر من فضلك شالومي !!

الحاخام بنحاس : إن تمسكنا بتعاليم الرب الواضحة يمنحنا الفرصة للمضي قدماً نحو تطلعاتنا الخيرة في العطاء و مساعدة الآخرين .. و كلمة الرب هي الشمعة التي ترافقنا في طريق تحقيق المعاني السامية .. كونوا على ثقة في الرب .. امنحوه الثقة كي يسعد بنا و يسعدنا .. الرب يسعى إلينا بالفرحة دائماً .. لنسعى إليه جميعاً بالابتهال … الحقيقة دائماً في رحاب الرب .. الرب وحده هو ….. (قاطعت الحاخام بصوتٍ عالي بعد أن وقفت و كل الأنظار توجهت نحوي)

أنا : هل تأذن لي نيافتك ؟

الحاخام بنحاس : تفضل يا بني .. رغم مقاطعتك و لكن يجب أن يحظى الشباب بالفرصة في إبداء الرأي

أنا : نيافة الحاخام …أعتذر لمقاطعتك لكن الامر مهم فبمناسبة توجهكم الميمون لمساعدة الأهالي أجدها فرصة كي أخبر نيافتك أن هناك صديق لي مقرب جداً و هو مخلص … و أود إن أذنت لي نيافتك أن يتم تسليمه الخزانة التي تجمعون فيها أموال المساعدات .. فهو أهل للثقة و يحسن التصرف صدقني

صوت الحضور يتهامسون

الحاخام بنحاس : هدوء هدوء من فضلكم … ابني العزيز … يبدو أنك من الخيرين الذين يدفعهم اهتمامهم لعمل الخير إلى منح الثقة التامة بل و طلب ذلك من الآخرين أيضاً … أنا لا أشكك في نواياك و إنما أقول لك ليس من المعقول أن نسلم أمرنا لشخص لم نره حتى لمجرد أننا سمعنا عنه ممن نثق به !!

أنا : أشكرك نيافة الحاخام على هذا الجواب العقلاني … فكيف تطلبون من الناس أن تثق بما تروونه دون دليل مرئي على أقل تقدير

صوت همس الحضور يزداد

أنا : نيافة الحاخام أنا لا أشكك بك مطلقاً و لا بأي راهب جليل منح حياته للرب القدير و لكنكم تحسنون الكلام عن الرب عند طلب المساعدات ناهيك عن الموروث الذي تلقيناه منكم على مدار القرون الماضية عن الرب و الذي سبب لنا الكثير من الإشكالات حول وجود الرب ذاته … أنتم تتحدثون عن الرب و تفعلون كل شيء باسم الرب بينما لا أرى الرب فيكم .. لا أراه إلا في كلامكم و لا أراه في تصرفاتكم .. اسمح لي أيها الراهب فأنا أبحث عن الرب في غير أماكنكم .. في غيركم … أنا أبحث عنه في الأطفال .. في الشجر .. في الأفق .. في ابتسامة صادقة .. في أم ترعى صغارها .. في أب يعمل من أجل أسرته .. في جندي يدافع عن الوطن .. في موظف أمين .. في صديق وفي .. في الجمال .. أبحث عنه في الجمال .. بالتأكيد هو جميل أنا واثق من ذلك و لن تكونوا مرآة تصوره أبداً

صوت الحضور يعلو و البعض يطالبني بالسكوت و البعض يطالب بطردي !!!!

الحاخام بنحاس : من فضلكم .. من فضلكم .. هل أتممت كلامك ؟

أنا : اسمح لي نيافتك .. ثلاثة أديان سماوية .. آتية من رب واحد .. كل من معتنقيها يكفر الآخر و يحاربه !! لماذا ؟؟ هل هذا ما أراده الرب حقاً ؟؟؟؟ لا لا أظن ذلك

وقف أحد الحضور و صرخ : كيف تجرؤ على قول ذلك ؟؟ أخرج من هنا لقد أفسدت الليلة علينا و تطاولت في كلامك مع نيافة الحاخام

أنا : لا لم أفسد شيئاً أنا أريد أن أعرف الحقيقة

و في لحظة ارتباك نظرت إلى شالومي الذي كان ما زال جالساً و يتبسم لي بخبث ثم ينظر إلى الأرض و يؤمئ برأسه و يقول : هههه يا لك من أرعن ماكر !!

عدت بالنظر إلى نيافة الحاخام بين هدوء اجتاح المكان فوجدته ينظر إلي بنظرات هي النظرات ذاتها التي آراها منه الآن عند مدخل الكنيس

آران يهز كتفي و يناديني عدة مرات

أنا أهز برأسي لأتنبه له : ءءءء ها هاه .. ماذا .. نعم يا آران

آران : ما بالك يا صديقي أتراك ارتحلت بخيالك ؟

أنا : لا لا … لا شيء يا آران هيا هيا لندخل إلى الكنيس !!

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بقلم

علي العايد

Twitter : @ali_alayed