أسعار_الذهب تتجه لتحقيق أول مكسب في 5 أسابيع

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، في الوقت الذي أذكت فيه مجددا مؤشرات على ضعف النمو العالمي اهتمام المستثمرين بالمعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا، لتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق أول مكسب في خمسة أسابيع قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1279.91 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب 0.4 بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 22 مارس آذار.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1282 دولارا للأوقية. وانخفضت الأسهم الآسيوية بعد أن تأثرت الأسهم في أنحاء العالم سلبا ببيانات من ألمانيا وآسيا تشير إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يتعرض لقيود التباطؤ.