توقعات #الأرصاد: #أمطار_رعدية مصحوبة بزخات من البرد على عدة مناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، حالة مطرية متوقعة بأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقتَي القصيم، حائل، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقتَي الباحة وعسير، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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