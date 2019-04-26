شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تكشف عن تلقيها 66 طلباً لإنشاء بنوك رقمية ومحافظ إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تلقيها 66 طلباً لإنشاء محافظ إلكترونية، وبنوك رقمية، وتقديم خدمات تمويلية وتأمينية متنوعة.

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وقال وكيل محافظ “ساما” لتطوير القطاع المالي هاشم الحقيل: إن هذه الطلبات تقدمت بها شركات متخصصة في مجال خدمات التقنية المالية “فنتك”، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أنه ستتم دراسة هذه الطلبات واختيار نحو 10-15 شركة منها.

وأوضح الدولة تدعم السير في اتجاه التقنية المالية وتقليل التعامل بالنقد، بوصف ذلك من أهم أهداف برنامج التطوير المالي، مشيراً إلى البدء في تأسيس مركز “فنتك” بالتعاون مع هيئة السوق المالية.

وأضاف الحقيل أن التوسع في إدخال خدمات التقنية المالية سيسهم بصورة كبيرة في تحقيق خطط مؤسسة النقد لإيصال الخدمات المصرفية والبنكية لمختلف شرائح المجتمع في مواقعها المختلفة.