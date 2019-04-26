64 مليار دولار ثروة قيادي سوداني مقرب من البشير

جدة - عمرو شويل قالت صحيفة بريطانية إن ثروة القيادي في حزب المؤتمر الوطني السوداني الإخواني، عوض الجاز، بلغت 64 مليار دولار، بفضل نفوذه في الحكومة السودانية المخلوعة، عندما كان مسؤولاً عن صفقات التعدين والتنقيب وتكرير النفط في أفريقيا.

وذكرت الاندبندنت نقلاً عن ويكيليكس، أن الجاز يملك أصولاً خارج السودان تبلغ 21 مليار دولار، منها اسطنبول، إضافة إلى منتجع town house في جزر مايوركا الإسبانية، وآخر في مدينة أنطاليا التركية.

وأضافت الصحيفة، أن حساباته في مصارف بسنغافورة تقدر 7مليار دولار، وفي كوالالمبور 13 مليار دولار، إضافة إلى اسهم لمجموعة شركات عاملة في قطاع التعدين وتكرير النفط في العالم لم يحصر تقديرها.

وكان الجيش عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، اعتقل رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للرئيس المعزول علي عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز.