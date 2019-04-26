دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مراجعة الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro

ليس سهلاً أن يصبح كل مستخدم للهواتف الذكية فنانًا في التقاط أجمل الصور ومقاطع الفيديو بلمسات إبداعية فهذا بعيد تمامًا عن الواقع، إلا أن التقنية جاهزة باستمرار كي تقدم لنا الحلول في مثل هذه الحالات. فحينما أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي الجديد HUAWEI P30 Pro جعلت التصوير الفوتوغرافي المحترف حلماً قريب المنال لكل مستخدميه. إلا أن في قلب هذا الهاتف الذكي أكثر بكثير مما يوحي به مظهره الأنيق، فهو مزود بكاميرا فائقة ويتمتع بأداء مميز وبطارية قوية ومزود بمجموعة من المزايا الرائعة التي تبرر كثيراً تلك الهالة من إعجاب النقاد والمستخدمين التي تحيط بهذا الجهاز الرائد.

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مراجعة الكاميرا:

من أهم المزايا المدهشة في كاميرا الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro أنها تتمتع بقدرة على التقريب البصري بقوة 5 مرات بالاعتماد على عدسة مقربة بيروسكوبية، وبإمكان المستخدم ضبط التقريب البصري بدرجات متفاوتة بين مرة و5 مرات (وحتى أعلى من 5 مرات) بالاعتماد على البرنامج القوي الذي تستخدمه هواوي لدمج المعلومات من الكاميرا الرئيسة والعدسة المقربة.

وترتقي عدسة سوبر زوم بقدرات التقريب في هذا الهاتف الذكي إلى مستويات غير مسبوقة فهي تقدم تقريباً رقمياً بقوة غير مسبوقة تصل إلى 50 مرة، ما يعني أنها تستطيع تقريب أبعد الأجسام إلى أعيننا.

فإن كنت تريد شراء هاتف ذكي جديد يمتاز بكاميرا تثق أنها لن تخذلك أبدًا فربما لن تجد ضالتك إلا في هاتف هواوي الذكي الجديد HUAWEI P30 Pro، الذي يمثل هاتف الكاميرا الفائقة الحقيقية. تتكون كاميرا الجهاز من أربع عدسات (أو كاميرات) وتمتاز بقدرة رائعة على التقاط صور مذهلة جداً حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتعتمد في ذلك على المستشعر المبتكر سوبر سبكتروم الذي يجمع كمية إضاءة أكبر تزيد بنسبة 40 في المئة عن الكاميرات التقليدية فيتيح للكاميرا التقاط صور ممتازة في عتمة الليل.

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تبلغ دقة الكاميرا الرئيسة من نظام الكاميرات الأربع 40 ميجابكسل، ما يمكنها من التقاط تفاصيل المشهد دون أن تفقد أياً منها. ويبلغ مقاس مستشعر سوبر سبكتروم 1/1.7 بوصة وهو يرى الضوء بطريقة RYYB (الأحمر والأصفر والأصفر والأزرق) بدلاً من RGB (الأحمر والأخضر والأزرق)، ما يتيح له التقاط طيفاً لونياً واسعًا وصوراً غنية بالتفاصيل، وتظهر مقدرته بصورة خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. وعلى جانب آخر تلتقط العدسة الثانية ذات زاوية التصوير العريضة جداً منظورًا أوسع للمشهد بدقة 20 ميجابكسل لتشعرنا برحابة أكبر وتؤثر بعمق أكبر.

إن لم يرضيك كل هذا، فإليك كاميرا ثالثة مقرّبة بدقة 8 ميجابكسل تملك تقريباً بصرياً بقوة 5 مرات، وتقريب رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بقوة 50 مرة وفتحة عدسة بقيمة f/3.4 مع مثبت بصري لاهتزاز الصورة. وفوق كل هذا كاميرا رابعة من نوع «تي أو أف» قادرة على قياس عمق الصورة لتتيح لك تطبيق تأثيرات بوكيه عليها. وأخيراً تجد كاميرا أمامية ممتازة لصور السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ضبطت هواوي كاميرا الهاتف HUAWEI P30 Pro لتعمل بأفضل طريقة مع برنامج سناب شات كي تقدم لعشاق هذا البرنامج أساليب إضافية مبتكرة للاستفادة من الكاميرا والاستمتاع بتجارب فريدة غير مسبوقة.

مراجعة الأداء:

اشتهرت سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI P30 سريعاً بأدائها الممتاز ومنحها المستخدمين تجربة لعب ممتعة، وفهي تعتمد على المعالج القوي كيرين 980 وهو أحدث وأسرع رقاقات الهواتف الذكية التي طورتها هواوي حتى الآن. صنعت هذه الرقاقة بتقنية متقدمة من رتبة 7 نانومترات، وتتضمن 6.9 مليار ترانزستور لتقدم أعلى مستويات الأداء والكفاءة، فهمها كانت المهمة التي تكلفها بها؛ تشغيل الألعاب أو تنفيذ عدة مهام في آن، فستجدها قادرة على تنفيذها بسهولة وسلاسة فائقة.

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ويزداد أداء الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro حسناً على حسن من خلال تقنية تسريع الرسوميات GPU Turbo 3.0، فهذه التقنية بإصدارها الثالث الجديد لا تكتفي بتحسين أداء الجهاز بتشغيل الألعاب بكفاءة أعلى فحسب، بل تدعم أيضاً مجموعة أوسع بكثير منها.

يدعم الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro أيضا التبديل الذكي لشريحة الهاتف المستخدمة، فالهاتف يتحول تلقائياً بصورة ذكية إلى شبكة شريحة الهاتف الثانية إن وجد أن قوة شبكة الشريحة الأولى ضعيفة، وينفذ عملية التبديل بسلاسة تامة دون أي تأثير على اللعب عبر الإنترنت ودون حدوث أي تأخير زمني على الإطلاق.

مراجعة البطارية:

سلسلة HUAWEI P30 غنية بالمزايا الرائدة في قطاع الهواتف الذكية ومن أهمها قدرتها على إدارة الطاقة بكفاءة عالية لتعمر بطارياتها طويلًا بما يتفوق على أي من منافساتها. فمثلاً، الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro مزود ببطارية تعيش طويلاً بقدرة 4200 مللي أمبير ساعي، وهي قابلة للشحن حتى 70% من طاقتها خلال 30 دقيقة فقط بفضل شاحن سوبر تشارج باستطاعة 40 واط المرفق بها. ويضاف إلى ذلك أن الهاتف يدعم استخدام الشاحن اللاسلكي السريع باستطاعة 15 واط من هواوي، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي ما يتيح استخدامه كمصدر للطاقة للأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تدعم المعيار القياسي Qi للشحن اللاسلكي.

مراجعة الشاشة:

الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro مزود بشاشة أوليد واسعة جداً من مقاس 6.47 بوصة، وهي شاشة عرض كامل منحنية الطرفين بحواف نحيفة جدًا وتدعم دقة تبلغ 2340×1080. واستغنت هواوي عن فتحة سماعة الأذن في الجهاز لأنها طورت شاشته كي تتمتع بخصائص سمعية تمكن المستخدم من سماع الصوت عبرها والاستمتاع بشاشة عرض كاملة ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة مذهلة.

تمتاز الشاشة في الهاتفين HUAWEI P30 وHUAWEI P30 Pro بأنها مزودة بقارئ بصمة الإصبع في الشاشة. ويعتمد هذا القارئ على ابتكارات متعددة مثل عدسات 3p العريضة جداً، والعدسات المكروية وفتحة العدسة الكبيرة، ويسرع هذا عملية التعرف على بصمة الإصبع فيفتح قفل الجهاز بسرعة أعلى فضلاً عن أنه يعزز حمايته الأمنية إلى مستويات جديدة. ويستخدم مستشعر بصمة الإصبع أيضًا رسومًا متحركة لفتح القفل ويستشعر باقتراب الإصبع فوقه ما يعزز كامل تجربة المستخدم.

ولا بد أن نشير أيضًا إلى أن هيكل الهاتف HUAWEI P30 Pro محمي بمستوى عال ضد الغبار والماء وفق المعايير القياسية IP68.

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