- 1/2
- 2/2
يبدو أن شركة HONOR تستعد للكشف عن هاتفها الرئيسي قريباً وذلك من بعد انتشار صورة وتسريبات تظهر نية الشركة في إطلاق هاتفها الجديد في لندن. وبحسب وسائل الإعلام، لن تترك HONOR عام 2019 دون الإعلان عن هاتف بحلة الموضة، حيث تنوي الشركة إصدار نسخة خاصة بعشاق الموضة والأزياء من هاتفها القادم HONOR 20 ، حيث سيحمل ملامح العلامة التجارية الشهيرة موسيكنو.
© layalina مجدداً من HONOR... هاتف قادم بحلة موسكينو
وسيكون الهاتف الجديد نتاج التعاون الذي وقعته الشركة في شهر ديسمبر العام الماضي مع علامة موسكينو. ومن الواضح أنه سيأتي بمحفظة هاتف مصممة من موسكينو، وغطاء خارجي يحمل صورة دب "موسكينو".
تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هنا
تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا
كانت هذه تفاصيل خبر مجدداً من HONOR... هاتف قادم بحلة موسكينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.