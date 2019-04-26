دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا مجدداً من HONOR... هاتف قادم بحلة موسكينو

يبدو أن شركة HONOR تستعد للكشف عن هاتفها الرئيسي قريباً وذلك من بعد انتشار صورة وتسريبات تظهر نية الشركة في إطلاق هاتفها الجديد في لندن. وبحسب وسائل الإعلام، لن تترك HONOR عام 2019 دون الإعلان عن هاتف بحلة الموضة، حيث تنوي الشركة إصدار نسخة خاصة بعشاق الموضة والأزياء من هاتفها القادم HONOR 20 ، حيث سيحمل ملامح العلامة التجارية الشهيرة موسيكنو.

© layalina مجدداً من HONOR... هاتف قادم بحلة موسكينو

وسيكون الهاتف الجديد نتاج التعاون الذي وقعته الشركة في شهر ديسمبر العام الماضي مع علامة موسكينو. ومن الواضح أنه سيأتي بمحفظة هاتف مصممة من موسكينو، وغطاء خارجي يحمل صورة دب "موسكينو".

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