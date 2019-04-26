قطر تدلي بتصريحات جديدة بشأن الوضع في السودان

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واتفق الطرفان على "أهمية الحل السياسي في ليبيا، ووقف القصف على طرابلس، والعودة للمسار السياسي بشكل فوري". كما شدد الطرفان على أهمية استمرار العمل بين دولة قطر والولايات المتحدة، لدعم تحقيق المصالحة الوطنية لإحلال السلام في أفغانستان في إطار المساعي القطرية لتيسير المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن "اللقاء تضمن أيضا الحديث عن الأوضاع في السودان، وعبر عن تمنيات دولة قطر للشعب السوداني بأن تعود السلطة مرة أخرى إلى يده، وأن تكون هناك سلطة مدنية يتم الانتقال إليها بشكل سلمي، مؤكدا أن دولة قطر تدعم الجهود كافة في هذا الاتجاه".
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