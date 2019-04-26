- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Alexander Yuriev
وانطلقت، أمس الخميس، في نور سلطان (أستانا سابقا) الجولة الثانية عشرة لمحادثات أستانا حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).
وترأس الوفد الروسي، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، وترأس الوفد الإيراني، علي أصغر خاجي، بينما ترأس الوفد التركي، نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال.
وشارك في الجولة أيضا، المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، يرافقه وفد من الأمم المتحدة، وكذلك وفدا، المعارضة المسلحة برئاسة أحمد طعمة، والحكومة السورية برئاسة المندوب السوري إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بالإضافة إلى الوفد الأردني، بصفة مراقب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: الجولة المقبلة لمباحثات أستانا حول سوريا تعقد في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.