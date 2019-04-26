مصدر: الجولة المقبلة لمباحثات أستانا حول سوريا تعقد في يوليو

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نور سلطان — سبوتنيك. وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 26 أبريل / نيسان، إن موعد الجلسة المقبلة سيكون في يوليو.

وانطلقت، أمس الخميس، في نور سلطان (أستانا سابقا) الجولة الثانية عشرة لمحادثات أستانا حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).

وترأس الوفد الروسي، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، وترأس الوفد الإيراني، علي أصغر خاجي، بينما ترأس الوفد التركي، نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال.

وشارك في الجولة أيضا، المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، يرافقه وفد من الأمم المتحدة، وكذلك وفدا، المعارضة المسلحة برئاسة أحمد طعمة، والحكومة السورية برئاسة المندوب السوري إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بالإضافة إلى الوفد الأردني، بصفة مراقب.