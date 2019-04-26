فيديو يعرض للمرة الأولى بصوت صدام حسين... ماذا طلب

وطلب الزعيم العراقي الراحل صدام حسين، في دعائه من ربه، الحماية من "دسائس الشيطان" ومما "تشتط به نفوسنا".
ودعا صدام ربه راجيا الحماية: "إن أردت، أو فاقبضنا مع الشهداء".
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