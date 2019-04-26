اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، إن بلاده تلاحق 140 شخصًا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، وتورطهم في سلسلة التفجيرات التي شهدتها العاصمة كولومبو، يوم الأحد الماضي.
ونفى سيريسينا في تصريحاته له، اليوم الجمعة، اطلاعه على التقارير الاستخباراتية قدمتها دول صديقة بشأن التحذيرات من وقوع هجمات إرهابية وشيكة في سريلانكا.
وعلى خلفية ذلك، أعلنت عدة دول إنها قدمت لسريلانكا معلومات استخباراتية تفيد باحتمال تعرض البلاد لهجمات إرهابية، إلا أن سلطات كولومبو فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان تنظيم داعش الإرهابي، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات سريلانكا ، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، واتهمت السلطات السريلانكية تتهم "جماعة التوحيد الوطنية" و"جماعة ملة إبراهيم" المتشددتين بالضلوع في الاعتداءات الإرهابية.
ونشر التنظيم تسجيلًا مصورًا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، عبَّر وكالة "أعماق" للأنباء التابعة له، ظهر فيه ثمانية رجال منهم سبعة ملثمون وهم يقفون تحت راية التنظيم، معلنين البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
كانت هذه تفاصيل خبر سريلانكا.. ملاحقة 140 عنصرا يشتبه في تورطهم بـ «تفجيرات الأحد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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