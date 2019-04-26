ثاني أكبر مصرف في سويسرا يستثمر في السوق السعودية

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تقدم المدير التنفيذي لمصرف "كريدي سويس"، تيجان ثيام، بطلب في العام الماضي من أجل الحصول على رخصة مصرفية، عندما سافر بشكل شخصي في 30 يوليو/تموز.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وصرح وقتها ثيام بأنه سعى في الرياض إلى الحصول على رخصة مصرفية كاملة في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بحسب مانقل موقع "الاقتصادية".
وتأسس "كريدي سويس" عام 1856، لديه 1.6 مليون عميل، أو ما يقارب شخص واحد من كل خمسة أشخاص في سويسرا هو عميل لدى المصرف.
ويعد "كريدي سويس" الرائد بين المصارف السويسرية في تقديم الائتمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولديه 100 ألف عميل ينتمون لهذه المؤسسات، ويصل مجموع ثروات المؤسسات التي يديرها 289 مليار فرنك "المبلغ نفسه بالدولار" في سويسرا، وقدم قروضا
بقيمة 54 مليار فرنك كقروض عقارية للمؤسسات السويسرية.
فتح أول فرع له خارج سويسرا في نيويورك عام 1940 والآخر في لندن عام 1954، ثم واصل فترة طويلة من النمو والتنمية أنشأ خلالها عديدا من الفروع في جميع أنحاء العالم.
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