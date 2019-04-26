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السعودية تتخذ خطوة لأول مرة في تاريخها

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وقالت الوزارة، أمس الخميس، إن "الإصدار الرابع هو أول إصدار عام في تاريخ يتضمن صكوكا لأجل 30 عاما (استحقاق عام 2049)، وتجاوز الإصدار الرابع إصدار الشهر الماضي، الذي كان عبارة عن سندات تستحق بعد 15 عاما، وكذلك إصدارات العام الماضي التي شملت سندات لأجل 10 أعوام".

وأضافت: أن "الإصدارات مقسمة إلى أربع شرائح، الأولى صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 0.768 مليار ريال، والثانية لأجل عشر سنوات بقيمة 0.918 مليار ريال، والثالثة لأجل 15 عاما بقيمة 0.686 مليار ريال، والرابعة لأجل 30 عاما بقيمة 9.247 مليار ريال".

وأقرت المملكة العربية السعودية، أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019، بإنفاق قدره 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليارا، متوقعة عجزا بقيمته 35 مليار دولار.

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