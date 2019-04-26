قطر: ما زلنا نسمع أصواتا تصر على أن هناك إمكانية لحل هذه القضية

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، مساء أمس الخميس: إن "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من محاولات متواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، كان آخرها اليوم، يعتبر خرقا واضحا للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها".
وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات الآثمة وغير القانونية تجاه الأقصى".
وتابع: "من الغريب أننا ما زلنا نسمع أصواتا هنا وهناك تصر على الاعتقاد أن هناك إمكانية لحل هذه القضية من دون أن ينال الفلسطينيون حقهم الطبيعي في إقامة دولة مستقلة".
واقتحم مئات الإسرائيليين، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح أمس الخميس، لليوم الرابع تواليا، بمناسبة عيد الفصح اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: إن "519 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى صباح الخميس".
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