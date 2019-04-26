مقاتلات تركية تدمر أهدافًا إرهابية شمالي العراق

أنقرة/إلكاي غودار/الخليج 365
شنت مقاتلات تركية اليوم الجمعة، غارات جوية على مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فإن الغارات استهدفت مواقع الإرهابيين في مناطق "غارا" و"زاب" و"أفشين".
ودمرت الغارات مواقع أسلحة ومخابئ وتحصينات ومستودع للذخيرة، تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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