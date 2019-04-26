كازاخستان.. تواصل اللقاءات في مباحثات "أستانا 12"

نور سلطان/ الخليج 365
تتواصل اللقاءت بين الدول الضامنة للملف السوري تركيا وروسيا وإيران، مع وفدي النظام السوري والمعارضة، بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، في إطار الجولة الـ12 للمباحثات.
وفي إطار اللقاءات الفنية الثنائية والثلاثية، التقى ممثلو روسيا وإيران، صباح الجمعة، في فندق ريتز كارلتون، مع ممثلي المعارضة العسكرية السورية ومع وفد النظام الذي يرأسه بشار الجعفري.
ويشارك في الاجتماعات على رأس الوفد الروسي ممثل الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، وعلى رأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية علي أصغر خاجي، أما الوفد التركي فيشارك في محادثات الجولة الحالية برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، وبحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون.
ويشارك في الاجتماعات ممثلين عن المفوضية الأممية للاجئين والصليب الأحمر والأردن.
ومن المنتظر أن يصدر بيان ختامي عن المباحثات ظهر اليوم الجمعة.
وذكر مراسل الخليج 365، أن ممثلي الدول الضامنة عقدوا جلسة ثلاثية، بحثوا خلالها آخر الأوضاع في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، وشمال شرقي سوريا، ومسألة الانتهاء من تشكيل لجنة صياغة الدستور، وتدابير بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
وعلاوة على ذلك، تناولت الجلسة الثلاثية مسألة عودة اللاجئين، والوضع الإنساني، وإعادة الإعمار بعد الحرب.
وتتواصل محادثات أستانة بين الدول الضامنة للملف السوري منذ يناير/ كانون الثاني 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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