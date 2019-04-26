"مركز الملك سلمان للإغاثة" يوزع 638 سلة رمضانية على عائلات سورية

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 23:44

قام "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان، بتوزيع 638 سلة غذائية رمضانية اليوم الخميس على 638 عائلة سورية لاجئة في اقليم الخروب بمحافظة جبل لبنان.







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