شكرا لقرائتكم أوروبا تدين تسهيل روسيا منح جوازات سفر لسكان شرق أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 17:41

بروكسيل، فلاديفوستوك (روسيا) - أ ف ب، رويترز - دان الاتحاد الأوروبي روسيا اليوم الخميس لتسهيلها آلية منح جوازات سفر روسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، معتبراً أن ذلك يعتبر "هجوماً جديداً" على سيادة أوكرانيا.



وقالت الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هجوم روسي جديد على سيادة أوكرانيا، وتوقيت القرار مباشرة بعد الانتخابات الأوكرانية يظهر نوايا روسيا لزيادة زعزعة استقرار أوكرانيا وتصعيد النزاع".

وحضَ الاتحاد الأوروبي روسيا على "الامتناع من القيام بأي خطوات تنتهك اتفاقات مينسك وتعيق الإعادة الكاملة للمناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة إلى أوكرانيا".

ودانت ألمانيا وفرنسا، الدولتان الراعيتان لعملية السلام في أوكرانيا، القرار الروسي وقالتا إنه يتعارض مع روح وأهداف اتفاقات مينسك. ووقع بوتين المرسوم بعد 3 أيام على انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا. ويستهدف سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتياً والتابعتين للمتمردين الموالين لروسيا والخارجتين عن سيطرة أوكرانيا.

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بدوره، أكد بوتين أن قرار منح سكان الأقاليم الانفصالية في أوكرانيا تسهيلات للحصول على جوازات سفر روسية لا يختلف عما تقوم به بالفعل بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة للصحافيين في ختام قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال بوتين إن "بولندا ورومانيا والمجر تمنح الجنسيات لأي شخص ينتمي إلى عرقياتها ويعيش خارج حدودها".

وأضاف: "كيف يمكن أن يكون الروس في أوكرانيا أقل شأناً من الرومانيين أو البولنديين أو المجريين؟ لا أرى شيئاً خارجاً عن المألوف هنا".

وقال زيلينسكي إن "التحرك الروسي يظهر أن موسكو تشنّ حرباً على أوكرانيا ولا يقرب الجانبين من التوصل للسلام".