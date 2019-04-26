عشرات القضاة السودانيين يخرجون في مسيرة بالخرطوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters القضاة سيخاطبون المتعمصين

وأطاحت احتجاجات بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد أن قام الجيش بعزله.

والمسيرة هي الأولى للقضاة في السودان، منذ الفترة التي سبقت تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري عام 1989، مما يكسبها طابعا رمزيا.

وتقود قوى الحرية والتغيير الاحتجاجات في السودان وتتخذ من الاعتصام منصة لتقديم مطالبها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تعهد بتسليم السلطة بأسرع ما يمكن.

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