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عشرات القضاة السودانيين يخرجون في مسيرة بالخرطوم

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القضاة سيخاطبون المتعمصين دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters القضاة سيخاطبون المتعمصين قال قاض إن القضاة السودانيين سيخرجون في مسيرة بعد ظهر اليوم الخميس من المحكمة العليا في الخرطوم إلى مقر الاعتصام خارج وزارة الدفاع لينضموا للمرة الأولى إلى الاحتجاجات الشعبية.

وأطاحت احتجاجات بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد أن قام الجيش بعزله.

والمسيرة هي الأولى للقضاة في السودان، منذ الفترة التي سبقت تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري عام 1989، مما يكسبها طابعا رمزيا.

وتقود قوى الحرية والتغيير الاحتجاجات في السودان وتتخذ من الاعتصام منصة لتقديم مطالبها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تعهد بتسليم السلطة بأسرع ما يمكن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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