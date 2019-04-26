- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وأطاحت احتجاجات بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد أن قام الجيش بعزله.
والمسيرة هي الأولى للقضاة في السودان، منذ الفترة التي سبقت تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري عام 1989، مما يكسبها طابعا رمزيا.
وتقود قوى الحرية والتغيير الاحتجاجات في السودان وتتخذ من الاعتصام منصة لتقديم مطالبها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تعهد بتسليم السلطة بأسرع ما يمكن.
شاهد أيضاً من AFP : "مسيرة مليونية" للمطالبة بالحكم المدني في السودان
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الشارع الايراني يستعد لأيام أقسى بعد تشديد العقوبات النفطية الاميركية
بعدما دفعوا غاليا ثمن العقوبات الاقتصادية الاميركية على بلادهم، يستعد الإيرانيون لأيام أقسى بعد إعلان تشديد هذه العقوبات في مجال النفط.AFP
-
الجيش الإسرائيلي يدمر منزل فلسطيني متهم بقتل إسرائيليين
دمّر الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء منزل فلسطيني في الضفة الغربية متهم بقتل إسرائيليين اثنين في آذار/مارس المنصرم، وفق ما أفاد متحدث باسم الجيش.AFP
-
زعيم كوريا الشمالية يصل إلى فلاديفوستوك لعقد قمة مع بوتين
وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية الاربعاء لعقد قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تسعى بيونغ يانغ إلى التقرب من حليفتها التقليدية على خلفية المأزق الدبلوماسي الذي تشهده مفاوضاتها مع واشنطن.AFP
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
"مسيرة مليونية" للمطالبة بالحكم المدني في السودان
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات القضاة السودانيين يخرجون في مسيرة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.