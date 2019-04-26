اللغة الروسية قريبا بجامعتي اللاذقية وحمص في سوريا

تحدث فاديم زايتشكوف، رئيس مكتب "روسترودنيتشيستفا" الروسي في لبنان، بأنه قد تم التفاوض مع جامعتي تشرين في اللاذقية والبعث في سوريا من أجل فتح كليات للغة الروسية، في العام المقبل، بمساعدة الجامعات الروسية.

© صور من المدونين Tarek Basmaje

حيث سيستمر التلاميذ بدراسة اللغة الروسية في الجامعات، وأضاف بأن وزارة التعليم السورية منذ خمس سنوات بدأت بتدريس اللغة الروسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس العامة.

وبحسب ما صرح زايتشكوف، فإن حوالي 18.6 ألف تلميذ يدرسون حاليا اللغة الروسية.

Advertisements

كما يقام معرض تعليمي دولي في دمشق، حيث يمكن للطلبة السوريين التعرف على شروط الدراسة في روسيا والتي تمثلها أكثر من 600 جامعة، بالإضافة للكليات التحضيرية التي تقوم على تدريس الطلاب اللغة الروسية لعام واحد.

وتتعاون جامعات بعض الدول فقط مع سوريا بما في ذلك جامعات من روسيا والصين وإيران، ويحمل هذا التعاون أهمية خاصة بسبب العقوبات الغربية على سوريا.

كما وتمنح روسيا 500 مقعدا للمنح السورية من أجل الدراسة في جامعاتها، حيث تقدم في هذا العام حوالي 2.5 ألف طالب للدراسة في روسيا.

وقال معاون وزير التعليم العالي السوري، عبد المنير نجم: "إننا نسير في الطريق الصحيح"، متوقعا عودة الطلاب السوريين من روسيا الى سوريا للتدريس في جامعاتها.