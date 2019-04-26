بارزاني يؤكد ضرورة التنسيق مع بغداد و"التحالف" لمواجهة أي تهديد

أربيل (العراق)/ عارف يوسف/ الخليج 365

أعرب رئيس حكومة اقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، عن الاستعداد لمواجهة أي تهديد إرهابي، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين أربيل وبغداد والتحالف الدولي في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني وفدا من الكونغرس الأمريكي مساء الخميس، بأربيل وحضره نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، والقنصل العام الأمريكي وستيف فاغن.

وذكر بيان لرئاسة حكومة اقليم شمال العراق وصلت الخليج 365 نسخة منه، أن بارزاني بحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بصورة عامة، وأحوال النازحين هربا من بطش الإرهاب، وعلاقات الإقليم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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وعبر الوفد عن مساندته للإقليم، وقيم عاليا بطولات حكومة الإقليم والبيشمركة في مواجهة داعش، وفي إيواء وحماية عدد كبير من النازحين واللاجئين، مؤكدا على صداقة أمريكا للإقليم.

من جهته، عرض بارزاني نبذة عن تحسن الوضع الاقتصادي للإقليم، وتجاوز أزمة السنوات السابقة، داعيا الدول الصديقة إلى استثمار رؤوس أموالها في الإقليم، وإلى مساعدة حكومة الإقليم في الإصلاحات التي بدأت بها في مختلف المجالات.

وكان التباحث بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة من حرب داعش، وإعادة النازحين إلى ديارهم، والعلاقات والمحادثات بين أربيل وبغداد وحل مشاكلهما عن طريق الحوار، مواضيع نوقشت في الاجتماع، وفقا للبيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.