القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "مواجهات اندلعت عقب محاولة للحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة بيت الشرجي بمديرية قعطبة شمال الضالع". © Sputnik . Sergey Subbotin وأكد "إحباط محاولة الحوثيين وإجبارهم على الفرار باتجاه منطقة بيت الشوكي، عقب مواجهات أسفرت عن مقتل 20 منهم وإصابة 10 آخرين". في سياق آخر، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على محافظة تعز جنوب غربي اليمن. Advertisements وقال "26 سبتمبر" إن "مقاتلات التحالف استهدفت بـ 6 غارات تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة ورزان الواقعة بين الراهدة ومديرية الدمنة جنوب شرقي تعز". وأضاف أن "الغارات تركزت على تعزيزات قتالية للحوثيين، كانت في طريقها لمواقعهم في خطوط التماس والمواجهات"، ووفقاً للجيش، "أدت الغارات إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين، وتدمير آليات وأسلحة تابعة لهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 20 وإصابة 10 من "أنصار الله" بمواجهات شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.