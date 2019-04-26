شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثماني ملاحَي الخطوط السعودية المتوفيين بتفجيرات سريلانكا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول جثماني المواطنين ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى مطار جدة. Advertisements وسيصلى على المواطنين أحمد الجعفري وهاني عثمان في صلاة الفجر اليوم الجمعة بمسجد الجفالي بجدة، والدفن في مقبرة أمنا حواء.

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