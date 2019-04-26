تنبيه من «الأرصاد» لأهالي «مكة».. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على تربة ورنيه والخرمة والمويه وظلم، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية صباحًا.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
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