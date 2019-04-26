شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالمجر تدعو المواطنين لتجنب أماكن المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت سفارة المملكة في المجر المواطنين، من وجود مسيرات ومظاهرات احتجاجية في مدينة بودابست يوم الأربعاء أول مايو، والذي يوافق يوم 1-5-2019 في أجزاء من وسط المدينة.
ونصحت سفارة المملكة في بودابست في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، المواطنين بتجنب أماكن المظاهرات، والاتصال بالسفارة في حالة أي طارئ.
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