الإمارات والصين.. المستقبل

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للعلاقة الإماراتية الصينية جذورها العائدة إلى فجر انطلاق الاتحاد وتأسيس الدولة، حيث كانت محل اهتمام القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد أدرك، وهو الملهم في عنوان استشرف المستقبل، أن بوصلة الغد تتجه إلى جهات جديدة في طليعتها الصين، وهذا لافت، لأن الصين في التراث العربي وفي الذاكرة العربية كانت دليل النأي وإشارة البعد، حيث «اطلبوا العلم ولو في الصين» التي ظلت عالقة في أقصى العقول والقلوب منذ الطفولة، وبالرغم من ذلك، رآها الشيخ زايد قريبة ومؤاتية وملائمة.

العلاقة مع الصين اليوم في ذروة مشهدها، وفي منتصف طريقها المليء بالورود والعمل والتمنيات، طريق الحرير ضمن منظومة «الحزام والطريق»، وقد انعكس التوجه الاقتصادي للبلدين بعد ما تحقق، بالفعل، على الأرض، في العقود والسنوات الأخيرة، على واقع التعاون شكلاً ومضموناً، وصولاً إلى جوهر التعاون، كما رتبته زيارات متبادلة لقادة البلدين الصديقين، وكما تجسده خصوصاً الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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يصرح محمد بن راشد، ولديه يقيناً ما يستند إليه من إمكانات القوة والفعل، بالأمل بأن يصل التبادل التجاري في العام 2020 إلى 70 مليار دولار، وليست العلاقة الاقتصادية وحدها، على أهميتها الفائقة، فهناك أيضا الثقافة والعلوم، وفي كليهما تحقق الإمارات والصين قفزات نوعية لافتة، ويشار هنا إلى نهج «المأسسة» لدى تطبيق الأفكار المشتركة، بدءاً من تعرف الشعبين إلى بعضهما بعضاً عبر شراكات تقليدية ومبتكرة بمباركة حكومية، مع منح التسهيلات المساندة، وعبر التعاون التعليمي الذي جعل تعليم اللغة العربية واقعاً معيشاً في بكين منذ وقت مبكر في التسعينات، وجعل اللغة الصينية لغة تعليم أساسية لطلاب إماراتيين في رياض أطفال ومدارس إماراتية مختارة.

إنها معرفة المستقبل، وإنه التخطيط للمستقبل بأسلوب التوازن والاعتدال، فللإمارات صداقات حقيقية في الشرق والغرب، والإمارات في صميم قلب العالم وصميمه، ووجودها هنا وهناك وجود منظومة من المواكبة والإيجابية والطاقات، ما يجعل علاقة الإمارات مع أكبر وأقوى الدول ندية وتحظى بالتقدير والاحترام. الصين على رأس تلك الدول، والعلاقة كما يشير محمد بن راشد في تصريحاته ومن خلال لقائه بالقادة والمسؤولين الصينيين.

وكما كانت زيارة الرئيس الصيني إلى أبوظبي تاريخية لجهة المعنى، ولجهة تحقيقها لمصلحة الدولتين الصديقتين، فكذلك زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بكين. البوصلة ذاتها تتجه إلى آفاق أرحب، وكلما انعقد لقاء بين الإمارات والصين تبين، أبعد وأزيد، حجم المشتركات، ومدى قابليتها للاتساع.

وها هي جهينة الأرقام تتكلم عن 4000 شركة صينية تتخذ من دولة الإمارات، وطن التسامح والصداقة والعدل والأمن والتنمية، مقراً، فما أجدر البلدين والشعبين الشقيقين بالعمل سوياً ضمن «الحزام والطريق».

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