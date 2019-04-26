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فقدت الساحة الأدبية والثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي، مؤخراً، واحداً من وجوهها المضيئة برحيل المترجم والمؤرخ بشير السباعي، الذي نعته وزارة الثقافة في مصر والمركز القومي للترجمة التابع لها، حيث وعد مدير المركز أنور مغيث بإقامة حفل تأبين كبير يليق بمكانة وإرث الراحل، كما عبّر الوسط الثقافي عن أساه لرحيل هذه القامة، التي لا يمكن الحديث عن ترجمة الأدب والفكر من اللغات الأجنبية إلى لغتنا العربية دون أن يحضر اسمه.

وعلى خلاف الكثيرين من المترجمين العرب من اللغات الأخرى، لا بل غالبيتهم الساحقة، فإن بشير السباعي لم يتخصص في الترجمة من لغة واحدة فقط إلى العربية، وإنما ترجم من ثلاث من أهم اللغات، هي الإنجليزية والروسية والفرنسية.

حصل الراحل السباعي على درجة الليسانس من كلية الآداب - جامعة القاهرة عام 1966، وترجم عشرات الكتب من اللغات الثلاث المذكورة إلى العربية، فاق عددها السبعين كتاباً، وتقديراً لجهده الكبير وكفاءته نال الكثير من الجوائز، بينها جائزة أفضل الملمين بالروسية وآدابها من المركز الثقافى السوفييتى بالقاهرة عام 1971، كما توج بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 1996 عن أفضل ترجمة عربية يومها، وجائزة مؤسسة البحر المتوسط للكِتاب، وجائزة رفاعة الطهطاوى من المركز القومى للترجمة وجائزة «كافافي» الدولية للترجمة.

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ومن أهم إنجازاته نقل«موسوعة فلسطين» إلى العربية فى عشرة أجزاء، وهي ترجمة جعلته من أكثر المثقفين العرب إلماماً بالقضية الفلسطينية وجذورها، ومن الكتب التي ترجمها ذات الصلة كتاب: «العرب والمحرقة النازية»، ومن ترجماته أيضاً كتب: «الهوية والحداثة»، و«هوية فرنسا»، و«حكم الخبراء»، و«الإمبراطورية وأعداؤها».

ولم يكن بشير السباعي مجرد مترجم من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، فاختياراته للكتب التي يترجمها كانت تنم عن وعي كبير بضرورة بث روح وطاقة جديدتين في الحياة الثقافية والفكرية العربية، عبر اقتناص ما يحسبه كتباً قادرة على أن تحدث مثل هذا الأثر، كما أن عمله في الترجمة أكسبه معرفة واطلاعاً واسعين أهّلاه لخوض سجالات فكرية منتجة.

وتحدث الكاتب علاء خالد عن واحد من هذه الكتب، وهو كتاب «فتح أمريكا أو مسألة الآخر» لتودوروف، الذى يتحدث عن العلاقة بين المستعمِر والمستعمَر، عبر البحث فى ملابسات فتح أمريكا فى القرن الخامس عشر، فلا ترى المستعمر فقط كقاتل، وإنما كقارئ لثقافة البلد التى يستعمرها، وكتاب «استعمار مصر» للكاتب الإنجليزى تيموثى ميتشل، وثلاثية الكاتب الفرنسى هنرى لورنس حول الحملة الفرنسية على مصر وأصولها الفكرية فى الوعى الأوروبى.

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