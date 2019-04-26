تألق الحكواتي و«بنات لالة» بفعالية «المغرب في أبوظبي»

تشكل العروض الفنية والموسيقية لزوار فعالية «المغرب في أبوظبي»، فرصة كبيرة للتعرف إلى الفن المغربي بتاريخه الطويل وتراثه وحضارته المتجذرة، وتقدم الفرق الموسيقية في النسخة الرابعة برنامجاً مختلفاً ومتنوعاً يومياً، ما يمكن الجمهور من الاستمتاع بجماليات الفنون الغنائية المغربية، والتي تمثل جانباً مهماً في حضارة وثقافة المدن في المملكة المغربية.

أشار نبيل الخالدي، المدير الفني والمشرف على الفرق الموسيقية في «المغرب في أبوظبي»، إلى أن الفرق تؤدي يومياً على مدى 6 ساعات، عدداً من الفقرات المتنوعة بين الفن الأندلسي والإفريقي و الأمازيجي والمشرقي، مبيناً أن هذه الفرق الفنية أسهمت بصورة كبيرة في تطور والحفاظ على النموذج الثقافي والحضاري في المملكة وغيرها من الدول.

وقال إن من بين هذه الفرق، فرقة التخت الشرقي المغربي، التي تقدم من خلال العزف على القانون والعود أغنيات عصرية وموشحات مغربية، إضافة إلى فرقة العيساوة التي تقدم ألواناً من الفنون في بعض مواسم الأعياد الدينية، وفرقة باتول المرواني للطرب الحساني، وللفرقة دور ثقافي وتراثي مهم في المملكة؛ حيث إنها تركز على الطرب والمدح النبوي، خاصة في الأفراح والمناسبات الوطنية والدينية، بينما تتغنى فرقة الحضرة بالإنشاد ومدح النبي سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).

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وتعرف الزوار خلال الفعالية إلى الخط العربي (الكوفي)، الذي له مكانة خاصة وجمالية تشكيلية، غير مضمونه الأدبي، فهو يمثل جانباً مهماً في إطار نهج المملكة في التعريف بتراثها وثقافتها، كما أن للخط المغربي مكانة كبيرة في مستقبل الخطوط العربية؛ كونه عنصراً تشكيلياً في اللوحات الفنية المعاصرة.

ويقدم الفنان والكاتب محمد الدرهم «الحكواتي» يومياً للزوار، ويتناول هذا النوع من الفن تاريخ وقصص وحكايات عن دور المرأة المغربية في المجتمع منذ القرون الماضية إلى الوقت الحالي، حيث يترافق مع فقرات «الحكواتي» عزف على آلة القانون، تقوم بأدائه الفنانة حبيبة الرياحية.

وشهدت فعالية «المغرب في أبوظبي»، مساء أمس الأول، عرضاً حصرياً لمسرحية «بنات لالة منانة»، حضرها 300 شخص، واستمتعوا بالمسرح المغربي وموروثه الثقافي والفني والأدبي والتاريخي.

وأدى نخبة من الممثلين المسرحيين بإبداع فني مسرحية «بنات لالة منانة»، المستوحاة من نص القصة الشهيرة «بيت بيرناردا ألبا» للشاعر الإسباني فيديريكو جارثيا لوركا، وكتب نص المسرحية، نورة السقالي، وأخرجتها، سامية أقريو، وأعدت الملابس والموسيقى والسينوغرافيا، رفيقة بن ميمون، وأشرفت على الحوار والنصوص، حسناء معنوي، وعلى إدارة الخشبة، رفيقة ولد الجبلي، وعلى تصميم الإضاءة، رضا العبدلاوي، واستطاعت بطلات المسرحية الحفاظ على تواجدهن في السلسلة المعروضة تلفزيونياً، وهن: السعدية أزكون، وسامية أقريو، ونورة السقلي، والسعدية لاديب، ونادية العلمي، وهند السعديدي، ومريم الزعيمي، بجانب ياسين أحجام.