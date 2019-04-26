twofour54 تدعم المواهب الشابة بجائزة «صانع الأفلام الواعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

منحت twofour54، المنطقة الحرة للإعلام، المخرج السينمائي الصاعد علي لاري جائزة twofour54 لصانع الأفلام الواعد، خلال حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة من «مهرجان جامعة زايد السينمائي للشرق الأوسط» الذي أُسدِلَ الستار على فعالياته مؤخراَ.

وسيحظى الفائز هذا العام بفرصة التعريف بفيلمه ودعم موهبته من خلال محتوى إعلامي احترافي يتم تطويره خصيصاً من قبل مجتمع twofour54. ويتنوع المحتوى بين المقابلات والمقالات المطبوعة بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفيلم الفائز عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمنطقة الحرة للإعلام.وقع اختيار لجنة التحكيم على علي لاري بعد مشاهدة وتقييم فيلمه «روز»، من تأليفه وإخراجه ، وسلمه الجائزة د. رياض المهيدب، رئيس الجامعة.

وقالت مريم عيد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي وtwofour54: «نحرص على دعم المواهب الشابة. وتسخير إمكانات منصتنا الإعلامية لدعم صانعي الأفلام الشباب ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم واستعراض إبداعاتهم المتميزة بما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة لصناع المحتوى المبدعين».