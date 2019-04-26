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إماراتي يكرم معلمه الأردني بعد 30 عاماً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

كرّم الإماراتي حمد معنس العامري، معلمه الأردني محمد رجا عباس، بعد أكثر من 30 عاماً على تدريسه.

وسلم العامري درعاً لمعلمه بمقر سفارة الدولة في عمّان، أمس، بحضور المستشار فيصل آل مالك، وسط أجواء إنسانية.

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وذكر العامري أنه بحث عن عباس، الذي كان معلمه بمدرسة الحمدانية التأسيسية في الظفرة، بعيد منتصف ثمانينات القرن الماضي، وأنه حضر إلى عمّان للاطمئنان عليه وشكره.

وقال: كان للمعلم عباس فضل كبير على حياتي المهنية والشخصية، بسبب أسلوبه الأبوي، وطريقة تدريسه وإخلاصه.

وأكد عباس، تقديره للفتة الإماراتية التي وصفها بأنها راقية، وتدل على تقدير كبير للمعلمين، وتجعله يشعر بقيمة ما غرسه.

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