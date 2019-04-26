عبيد الطاير: دور أساسي للإمارات في تطوير العمل المشترك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية واجتماع مجلس وزراء المالية العرب والتي أقيمت في دولة الكويت أمس، وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومجموعة من كبار المسؤولين والخبراء الماليين المتخصصين في وزارة المالية والمصرف المركزي.

يشارك في أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظو المصارف المركزية العربية ورؤساء ومديرو مؤسسات التمويل العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي، حيث تمثل الاجتماعات السنوية فرصة لاستعراض المستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية، والتباحث لدفع أداء الاقتصاد العربي المشترك وتطوير وتفعيل أسسه وآلياته والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وأشار عبيد الطاير إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية تمثل محطة مهمة للتشاور ولتبادل الآراء والخبرات ولتقييم ما أنجزته هذه المؤسسات خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات والمموءة بالتحديات ولتعزيز دورها في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك في ظل التحولات السريعة في البيئة الدولية والتي تفرضها الثروة التكنولوجية والمعلوماتية والمنافسة العالمية في الإنتاج والتصدير والاستثمار والدور المتنامي للتكتلات الاقتصادية التي تؤكد جميعها على أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي العربي كسبيل أمثل للتنافس والاندماج والتأثير في السوق العالمية.

كما أكد حرص الإمارات على أن يكون لها دور أساسي في تطوير العمل العربي المشترك في المجالين المالي والاقتصادي، كما أننا نرى أنه لابد أن نضع نماذج جديدة في التمويل وفي الاستفادة مما تنتجه التطورات الكبيرة في تكنولوجيا الحلول المالية والابتكارات في المنتجات والأدوات المالية لتشمل أنظمة الدفع بين الدول العربية وبرامج جديدة لضمان الصادرات والاستثمار لتعزيز أواصر التعاون العربي والإقليمي.

وقال يونس حاجي الخوري إن اجتماعات الهيئات المالية العربية تلعب دوراً أساسياً في تنسيق السياسات المالية العربية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وتحديد موقف مشترك من الجهات والهيئات المالية العالمية مثل مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأضاف: «تساهم الهيئات المالية العربية المشتركة بدور أساسي في دعم جهود التنمية التي تتبناها دول العالم العربي. ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة المالية دائماً على أن المشاركة الفعالة في اجتماعات هذه الهيئات كجزء من جهودها لترسيخ شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، وبما يؤكد مكانتها الرائدة على المستويين العربي والعالمي في مجال وضع وتنفيذ السياسات المالية الحكومية».