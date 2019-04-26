«عسكري السودان» يحتفظ بالسيادة ولا يرغب في الحكم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم:عماد حسن

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أمس الخميس، إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية. وقال المتحدث شمس الدين الكباشي «يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل». وشدد الناطق باسم المجلس الانتقالي على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لاسيما المرأة.

وفيما راجت أنباء عن رفض المجلس العسكري قبول استقالة ثلاثة من قادة اللجنة السياسية، بعد تحفظ قوى المعارضة على طريقتهم في إدارة الحوار، قال الناطق الرسمي للمجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إن الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس للبت فيها.

من جانبها، أرجأت قوى إعلان الحرية والتغيير إعلان أسماء مرشحيها للحكومة المدنية الانتقالية لحين الوصول الى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقالي، وأعلنت مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالب المعتصمين.

ووصفت قوى اعلان الحرية والتغيير اجتماعا مع المجلس العسكري دعا له الأخير ليل الأربعاء، بالخطوة الإيجايبة في بناء الثقة بين الطرفين، خاصة أن المجلس العسكري أقر بأحقية ومشروعية قوى اعلان الحرية والتغيير في تشكيل المجلسين التنفيذي والتشريعي الانتقاليين.

وأوضح بيان عن التحالف المعارض الخميس أنه «بناءً على هذه المستجدات وما تم من اتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري الانتقالي رأت قوى الحرية والتغيير تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، سعياً للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري الانتقالي يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية».

وأشار البيان الى اتفاق الطرفين على «ضرورة العمل المشترك من أجل الوصول بالبلاد للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي، كما خلص إلى أن هذه التطلعات لن تتحقق إلا بالتعاون والعمل المشترك».

واتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، وعلى رأسها مدة الفترة الانتقالية وتكوين المجلس الرئاسي المدني.

ووعد المجلس «باتخاذ الخطوات الإيجابية التي تعزز من الثقة وتجعل من استمرار التعاون والتواصل ممكناً بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير». وكشف البيان عن مطالبة قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري بإسقاط الأحكام الصادرة في حق قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى.

وأشار البيان الى ان المجلس أكد أنه شرع فعلياً في هذه الإجراءات عبر لجنته القانونية التي ستفرغ من عملها خلال أيام.

الى ذلك، سير حوالي 40 قاضياً موكباً لمركز الاعتصام أمام قيادة الجيش امس الخميس، ضمن مواكب مليونية الخميس تحت شعار «تسليم السلطة المدنية»، ووصلت حافلات من عدة ولايات للمشاركة في المليونية.