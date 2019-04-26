إسقاط البشير يفجّر مواهب رسامي الجرافيتي في السودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكلّت الإطاحة بالرئيس عمر البشير فرصة لفناني الجرافيتي للتعبير عن أنفسهم بحرية على جدران العاصمة، بعدما كان هذا الفن مقيّداً بشدة خلال ثلاثة عقود حكم فيها الرجل البلاد بقبضة من حديد.

ويؤكد لطفي عبد الفتاح أن «الثورة غيّرت كل شيء» بعدما كان مستحيلاً إقامة أي رسوم على الجدران من دون الاستحصال على إذن رسمي.

وبات في إمكان رسام الجرافيتي السوداني هذا كما جميع زملائه في البلاد إطلاق العنان لمخيلتهم بعدما كان ذلك متعذراً إبان حكم البشير.

واستحالت الجدران الرمادية سابقاً في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم لوحة كبيرة لتفجير مواهب رسامي الجرافيتي الذين استولوا أيضاً على جدران أخرى كثيرة في العاصمة للتعبير عن فنهم.

تظهر الرسوم الجدارية في مقر القوات المسلحة متظاهرين يضمّون قبضاتهم، أو يرفعون إشارة النصر. وفي 11 إبريل/ نيسان، بعد أربعة أشهر على انطلاق موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، أطاح الجيش السوداني الرئيس البشير الذي حكم البلاد من دون منازع منذ 1989.

وقرب مقر القوات المسلحة الذي لا يزال المتظاهرون يتوافدون إليه ليلاً نهاراً للمطالبة بالانتقال للحكم المدني، رسمت أعلام سودانية وأعمال فنية تظهر قادة الاحتجاجات. ويقول لطفي عبد الفتاح البالغ 35 عاماً، والمتخصص في الفنون الجميلة لوكالة فرانس برس، إن هذه الرسومات ستترك أثراً لا يمحى في نفوس الناس حتى لو أزيلت عن الجدران يوماً ما.

وفي السودان، كان فن الجرافيتي يُمارس في الخفاء سنوات طويلة في ظل رقابة مشددة من القوى الأمنية التي تنظر إليه كرمز للمعارضة ضد النظام القائم، أو كشكل من أشكال التخريب.

غير أن الوضع تغيّر في 6 إبريل/ نيسان حين تجمّع المتظاهرون بالآلاف أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة رغم إطلاق القنابل المسيلة للدموع، لمطالبة العسكريين بإسقاط الرئيس البشير.

ومنذ اليوم التالي لهذا التجمع، بدأ فنانون برسم أعمال فنية على جدران العاصمة. ويوضح أمير صالح البالغ 26 عاماً، لوكالة فرانس برس، لدى إنجازه رسماً جرافيتياً على أحد جدران مقر القوات المسلحة أن «الناس يحبون رسوماتنا واعتبرنا أنه يجب علينا البدء بالرسم على كل الجدران».

ويشير إلى أن «كل هذه الجدران كانت خالية. قمنا مع فنانين آخرين بتغطيتها برسوم الجرافيتي»، مضيفاً «نريد ببساطة أن نروي ما يحصل هنا». وشارك صالح في التجمعات المناوئة للحكومة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في ديسمبر/ كانون الأول إثر قرار السلطات زيادة سعر الخبز بواقع ثلاثة أضعاف. وهو يشير إلى أن الكثير من الرسوم الجدارية مستوحاة من الشعار الرئيسي للحركة «حرية، سلام، عدالة». ويؤكد أن «الثورة يجب أن تستمر» لأن «الحرية والأمن على المحك».

كما يسعى بعض الفنانين من خلال رسوماتهم للتأكيد على سلمية الحركة الاحتجاجية، إذ يظهر أحد الأعمال قبضة يد تواجه قذيفتين كبيرتين. ويلفت بلال عبد الرحمن (26 عاماً) خلال إنجازه رسماً جدارياً بصحبة فنانين آخرين إلى أن «هذا الأمر يظهر ببساطة أن تصميم الشعب على إسقاط البشير كان أقوى من الرصاص الذي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين». (أ ف ب)