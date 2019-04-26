محمد بن راشد: لا نقف عند تحدٍّ ولا يعوقنا مستحيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمهام المكافآت السلوكية ضمن وزارة «اللامستحيل» التي أطلقها سموّه الثلاثاء الماضي، لتكون الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً.

ووجه سموّه بتكليف ثلاثة وزراء مهام الوزارة في مرحلتها الأولى.

فقد كلف عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مهمة منصة المشتريات الحكومية، فيما كلف نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مهمة اكتشاف المواهب الوطنية، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، مهمة الخدمات الاستباقية.

وقال صاحب السموّ نائب رئيس الدولة: «نريد من فريق عملنا تحقيق نتائج غير مسبوقة، وإنجاز مهام وزارة «اللامستحيل» في فترة زمنية قياسية، لنطلق مرحلة جديدة من التحديات. ليس لدينا مساحة من الوقت، وأمامنا ملفات لا تحتمل التأجيل. أطلقنا هذه الوزارة الافتراضية، لنؤكد نهجنا في دولة الإمارات منذ التأسيس، لا نقف عند أي تحدٍّ ولا يعوق تقدمنا أي «مستحيل». نؤمن بقدرات أبناء وبنات الإمارات وكفاءاتهم، بتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات».

وقال سموّه على «تويتر» كلفنا اليوم أربعة وزراء في حكومة الإمارات، إدارة «وزارة اللامستحيل»، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة، يتقدمهم أخي الشيخ سيف بن زايد، ومعه عبيد الطاير ونورة الكعبي وعهود الرومي، وسيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقاً. أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي، لتحقيق أهداف غير تقليدية.

ويقود الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد مهمة «المكافآت السلوكية» الهادفة إلى تحفيز السلوك الجيد والإيجابي في المجتمع، وتحويله عملة رقمية معتمدة للمعاملات الحكومية، عبر إطلاق نظام مكافآت خاص للسلوكات المجتمعية، ومنح نقاط للملتزمين، يستفيدون منها في دفع رسوم الخدمات الحكومية.

ويتولى عبيد الطاير، مهمة منصة المشتريات الحكومية التي ستبدأ العمل على تحديث سياسة المشتريات الحكومية، وتطوير منظومة عمليات المشتريات وتوجيهها، لدعم رواد الأعمال المواطنين، من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتتولى نورة الكعبي، مهمة اكتشاف المهارات الوطنية، عبر ابتكار آلية عمل لاكتشاف مهارات الأفراد في مجتمع دولة الإمارات، وتطويرها وتحليلها وتقييمها، عبر إطار عمل وطني.

وتتولى عهود الرومي، مهمة الخدمات الاستباقية، لتلبية احتياجات المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية، وفقاً لرحلة الحياة الطبيعية للأفراد، عبر إطلاق خدمات قبل الطلب تشمل مجالات العمل الحكومي المختلفة، وفئات المتعاملين كافة.

يذكر أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، كان قد أطلق وزارة «اللامستحيل»، لتمثل نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي.

سيف بن زايد: تشرّفت بتكليفي لأكون ضمن وزارة اللامستحيل

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تشرفه بتكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليكون سموه ضمن فريق إدارة وزارة اللامستحيل.

وقال سموه على «تويتر»: «تشرّفت بتكليفكم سيدي، لأكون ضمن فريق إدارة وزارة اللامستحيل.. كلنا سعي وهمة بإذن الله لتحقيق الطموحات الاستثنائية للقيادة الاستثنائية، علمتمونا سيدي أنه بتضافر الجهود يتجلى الإبداع في التغلب على العقبات، ويكون التميّز بالأداء هو طريق الريادة».