فيصل الكتبي: أتطلع إلى إنجاز جديد للإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع فيصل الكتبي بطل الجوجيتسو حين يواجه البرازيلي رودسون ماتيوس في المباراة النهائية في وزن تحت 85 كيلوجراما «الأسود»، إلى الفوز بالميدالية الذهبية وكسر النحس الذي لازمه في النهائيات للسنة الثالثة على التوالي، والجدير بالذكر أن الكتبي توج بالميدالية الفضية مرتين من قبل.

ونجح فيصل الكتبي أمس في هزيمة الأمريكي ديفونتي جونسون في دور الثمانية 1-0 قبل مواصلة ترويض مواطن الأخير دي جي جاكسون في نصف النهائي 2-1 في مواجهة مثيرة.

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وقال الكتبي: «وفقت في تخطي مرحلة نصف النهائي الصعبة، بالرغم من صعوبتها، وأطمع في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى الإمارات، وأتمنى أن أتوج بذهبية العالم في اليوم الختامي للمحترفين».

وأوضح أن فوز لاعبي المنتخب الوطني عمر الفضلي وريم الهاشمي أمس الأول بذهبية الحزام الأزرق خفف من الضغط عليه، وقد بارك الكتبي للاعبي المنتخب الوطني الذين حالفهم الفوز، متمنياً حظا وافرا للذين لم يوفقوا في البطولات القادمة.

وعن استعداده لخوض نزال النهائي قال: «يعكف المدرب حالياً على دارسة الخصم، وربما تشهد المواجهة الحاسمة تغييراً في التكتيك بالنسبة لي، حيث يتوقف على الأمر على المدرسة التي ينتمي إليها الخصم».