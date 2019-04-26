شهادة من مطار الدوحة: فارغ حد الدهشة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلط موقع «the points guy»، المتخصص في المزيد من الأضواء على محنة قطر ومطارها الدولي الذي أنفقت على تجهيزاته ملايين الدولارات لكنه لا يزال يعاني من غياب واضح لوجود مسافرين، بحسب شهادة من إحدى المسافرات على متن الخطوط القطرية.

ونقل الموقع تجربة مسافرة، تحدثت عن ميزات وسلبيات «اللاونج»، الصالات الخاصة بدرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، وسلبياته لغرض إعطاء لمحة للمسافرين الآخرين. وكشفت الأمريكية كيتي جنتر المتخصصة في شؤون السفر والطيران الأوضاع المأساوية للخطوط الجوية القطرية. وأكدت كيتي أنها سافرت للدوحة مرتين واصطدمت بواقع الناقل القطري الكاسد، قائلة «زرت صالتي المغادرة والوصول الخاصة برجال الأعمال مرتين، وفي كلتا الزيارتين كانت الصالتان خاويتين ولم نشاهد أي ركاب».

وأضافت «خيارات طعام محدودة مع عدم إمكانية التمتع بخدمات النخبة، كما أن خدماتها تقتصر فقط على ركاب الخطوط الجوية القطرية ولا يملك المسافرون عبر شركات الأخرى حق الاستمتاع بها». وبعد هبوط رحلة الطائرة A380 القادمة من لندن في مطار حمد الدولي في الدوحة، أعرب أليكس ماشيراس، كاتب التقرير، عن اندهاشه لما آل إليه المطار، الذي بدا وكأنه مهجوراً، حيث لم يوجد أي مسافرين، باستثناء من صاحبوه على متن الرحلة القادمة من لندن، بالإضافة إلى طاقم الضيافة بالطائرة. ووصف ماشيراس الحال داخل صالة الوصول بأنه «يمكن سماع صوت الإبرة إذا وقعت على الأرض».

وانتقل بعدها ماشيراس، الذي كان يوثق تقريره بالصور، إلى صالة السفر حيث كانت وجهته هذه المرة إلى لارنكا في قبرص، في رحلة سريعة قبل العودة إلى الدوحة، حيث كان يود الوقوف على مدى طول الرحلة، بعد إغلاق الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مجالاتها الجوية أمام الرحلات من وإلى قطر.

وبحسب تقرير «The Points Guy»، ظهرت شاشات العرض وهي مملوءة بالرحلات الملغاة، حتى ماكينات التفتيش والتأمين كانت مغلقة، وقد شغلها الموظف خصوصاً من أجل تفتيش ماشيراس الذي كان ينوي السفر إلى قبرص. أما منطقة التسوق «Duty Free» فقد بدت مهجورة بلا أي زبائن، ووصف ماشيراس نفسه وكأنه «المسافر الوحيد من الدوحة».

وقال إن الدب الأصفر الشهير، الموجود وسط مطار الدوحة، والذي كان محط أنظار المسافرين؛ حيث إن الجميع كان يلتقط الصور السيلفي معه، بدا وكأنه وحيداً ولا يجد من يهتم بوجوده ويسارع في التقاط الصور إلى جانبه، باستثناء مسافر أو اثنين قادمين من الفليبين، في حين بدت صالة «المرجان» الخاصة بمسافري درجة رجال الأعمال، التي كانت تعج بالمسافرين من قبل، خالية تماماً من البشر، والصوت الوحيد فيها كان صوت المياه القادم من الأحواض التي تزين الصالة. كما خلت منطقة المطاعم بالمطار، من المسافرين، باستثناء اثنين فقط، والعاملين في المطاعم، بحسب ماشيراس.

وقال ماشيراس إنه سارع بمغادرة المنطقة إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، واصفاً شعوره بأنه أراد أن «يغادر ذلك المطار المهجور» بأسرع وقت، متجهاً إلى لارنكا في قبرص.

وتفضح التقارير الجديدة، أوضاع الخطوط الجوية القطرية الكاسدة، والتي فقدت 160 رحلة يومياً بسبب المقاطعة العربية لدوحة الإرهاب، كما خسرت 11 % من شبكتها حول العالم بعد هروب المسافرين، ليتكبد الناقل القطري 252 مليون ريال خلال العام الماضي، في دليل على أن نظام الحمدين يقود قطاعات دويلته نحو الانهيار الوشيك.

والمعروف أن مطار حمد الدولي في قطر، سجل هبوطاً حاداً في عدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2018.

وذلك بعد منع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب استخدام مجالاتها الجوية لطائرات الخطوط الجوية القطرية التي تتخذ من مطار الدوحة مقراً لها. ووفقاً لما نقلته «رويترز» بناء على بيانات نشرها مطار حمد الدولي، فإن عدد المسافرين الذين استخدموا المطار هبط 13 في المئة إلى 16.5 مليون مسافر في ستة أشهر حتى 30 يونيو/حزيران 2018، من 19 مليون مسافر في الفترة المماثلة من العام الذي قبله.

(وكالات)