جمال السويدي: تريم وعبد الله عمران أثريا الحياة الثقافية والصحافة في الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعرب الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عن سعادته الكبيرة بالفوز بجائزة تريم وعبد الله عمران الصحفية في حقل المقال الصحفي، عن مقال نشره في جريدة «الاتحاد» تحت عنوان «اللغة العربية في ظل التغيير.. الصعوبات والتحديات»، حيث يكتب مقالاً شهرياً في الصحيفة، ينشر في الثلاثاء الأول من كل شهر.

وسيقوم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بتوزيع الجوائز الصحفية على الفائزين يوم غد السبت بمقر جريدة الخليج في الشارقة.

وأكد السويدي أن ارتباط الجائزة بشخصيتَي تريم وعبد الله عمران محل فخر شديد بالنسبة له، لما قاما به من دور مهم للغاية في إثراء الحياة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإثراء الصحافة الإماراتية بشكل خاص.

وأضاف أن للجائزة دوراً مهماً في تطوير العمل الصحفي، وقدم الشكر الجزيل للقائمين على مؤسسة تريم وعبد الله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.