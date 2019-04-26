صياغة شراكة جديدة مع بريطانيا قبيل «بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: سامي مسالمة

اختتمت، أمس الخميس، فعاليات سلسلة من الاجتماعات خلال الدورة الأولى من «المنتدى الإماراتي - البريطاني للاستثمار والتجارة» في لندن، والذي انعقد تحت رعاية «مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني»؛ حيث تضمن أيضاً انعقاد النسخة الخامسة من اللجنة الاقتصادية الإماراتية - البريطانية المُشتركة، وهي الأولى منذ 4 سنوات؛ حيث تمت مناقشة العديد من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحديداً في ضوء توجه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم جهود مجلس الأعمال المشترك؛ للوصول إلى الهدف المشترك، المتعلق بالتجارة البينية، وهو حوالي 120 مليار درهم بحلول عام 2020.

وشهدت الاجتماعات بين الطرفين مناقشة واسعة النطاق حول التجارة الثنائية والاستثمار، ومعرض «إكسبو 2020» دبي، وسبل زيادة الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما شهد الاجتماع موافقة الحكومتين البريطانية والإماراتية على تطوير بيان شراكة اقتصادية جديد، والذي سيضع نهجاً متفقاً عليه؛ لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية.



الصادرات البريطانية

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كما أكد الجانبان أيضاً التزامهما بمواصلة العمل معاً؛ لتعزيز حجم صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات، والبالغة 43 مليار درهم، منها 19 ملياراً لدبي وحدها، كما يمكن استخدام هذه الصادرات؛ لتأمين صفقات لشركات المملكة المتحدة العاملة في الإمارات، كما قدمت مؤسسة تمويل الصادرات في المملكة المتحدة في السنوات الثلاث الماضية حوالي 5.7 مليار درهم؛ لدعم المشاريع في الإمارات، وهذا الالتزام سيساعد على تشجيع زيادة استيعاب الدعم المقدم.

وقال ليام فوكس وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة: «تعد دولة الإمارات واحدة من أهم شركائنا التجاريين، فهي رابع أكبر سوق تصدير خارج أوروبا وتمثل حوالي 49 مليار درهم من صادرات المملكة المتحدة في عام 2018، وستزداد أهمية هذا السوق بالنسبة للمملكة المتحدة مع مغادرتنا الاتحاد الأوروبي».



استثمارات الأصول



وأضاف: «في الوقت نفسه، فإن المستثمرين من الإمارات هم جزء من السبب في أن المملكة المتحدة لا تزال الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي في أوروبا، ومع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر هنا، يستمر الإماراتيون في التعرف إلى نقاط القوة الأساسية لاقتصاد المملكة المتحدة، ولديهم الآن حوالي 24 مليار درهم من الأصول البريطانية، وهذا ليس مجرد استثمار في سوق العقارات في لندن، إنما يمثل استثماراً مناسباً للأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا؛ حيث يوفر فرص عمل في كل مكان من مطار جاتويك إلى نادي مانشستر سيتي لكرة القدم».

وقال: «روابطنا مع دولة الإمارات عميقة، يعيش حوالي 100 ألف مواطن بريطاني في الإمارات، وزار مليون سائح بريطاني دبي في النصف الأول من عام 2018، هذه الألفة جنباً إلى جنب مع بيئة عمل مستقرة، تجعل الإمارات مكاناً طبيعياً للأعمال البريطانية في الشرق الأوسط، ومركزاً تجارياً يمكن استخدامه كنقطة انطلاق لبقية المنطقة».

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية على أهبة الاستعداد؛ لدعم تلك الشركات التي ترغب في دخول سوق الإمارات، وستساعد اللجنة الاقتصادية المشتركة التي استضافتها لندن، أول أمس الأربعاء، في تحسين وصول الشركات البريطانية إلى هذا السوق الحيوي، مشيراً إلى أن الاجتماع القادم للجنة سيتم في معرض «إكسبو 2020» في دبي.

يذكر أن المملكة المتحدة تعد المستثمر الأجنبي المباشر الأول في الإمارات بأكثر من 75 مليار درهم، وقد استثمرت ثلاثة أضعاف استثمارات دول أخرى؛ مثل: الهند وأكثر من استثمارات أمريكا وفرنسا والهند مجتمعة، وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات، كما تعد الإمارات مستثمراً كبيراً

ًفي المملكة المتحدة؛ حيث طوّرت العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.