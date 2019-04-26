شكرا لقرائتكم خبر عن 192 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020» دبي.. وكل دول العالم مدعوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «إكسبو 2020 دبي»، أن 192 دولة أكدت مشاركتها، ما يجعله «إكسبو الدولي» الأكثر شمولاً، ومشاركة دولية حتى الآن.

وقال متحدث رسمي باسم «إكسبو»: «لقد دعونا كل دول العالم من دون استثناء، تماشياً مع التزامنا بأن يكون «إكسبو 2020» حدثاً عالمياً بحق، ومنصة لكل الإنسانية».

وأضاف: «على امتداد 170 عاماً ظلت معارض إكسبو الدولية بمنأى عن السياسة؛ كونها تتمحور حول تقدم الإنسانية، بتركيزها على الابتكار، والتبادل الثقافي والإبداع والعمل المشترك». (وام)

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