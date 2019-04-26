تدهور مركبة محملة بأسطوانات غاز في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تدهورت مركبة محملة بأسطوانات غاز في شارع الخليج العربي في أبوظبي، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وحذرت شرطة أبوظبي من تجاوز الإشارة الحمراء، لما تشكله من خطورة قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، داعية إلى الالتزام والتقيد بقانون السير والمرور، تفادياً لوقوع الحوادث، حفاظاً على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.

تعامل الدفاع المدني مع الحادث، بالتأكد من عدم تسرب الغاز من الأسطوانات بإحكام إغلاقها، تفادياً لحدوث أي انفجار ونقلها من المركبة حرصاً على سلامة الجميع.

وقال النقيب فيصل راشد الظنحاني، مدير فرع تحقيق الحوادث الجسيمة بإدارة مرور أبوظبي، تبين بعد المعاينة أن سبب الحادث، يعود إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.