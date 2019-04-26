شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية: قواتنا أصبحت أكثر قوة وقدرة من ذى قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدى،الخميس، أن القوات العراقية أصبحت أكثر قوة وقدرة من ذى قبل وتواصل ملاحقة بقايا داعش فى المناطق الصحراوية والنائية.

وقال مكتب عبدالمهدى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن رئيس الوزراء استقبل وفد مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السناتور مت رومني".

وأكد - خلال اللقاء - تحسن الأوضاع فى العراق بالإضافة إلى تحسن العلاقات مع الدول المحيطة، مشيرا إلى أن أولويات حكومته تركز على ترسيخ الأمن والاستقرار وتقوية الاقتصاد وتحسين الخدمات والبنى التحتية التى دمرت خلال سنوات الحروب التى عاشها الشعب العراقى وخططنا ماضية باتجاه تشجيع القطاع الخاص والصناعات والانتاج وعدم الاكتفاء بالاستهلاك والاستيراد .

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وأشار إلى أن "الولايات المتحدة دولة مهمة وتربطنا معها اتفاقية الإطار الاستراتيجى ونتطلع إلى إسهام شركاتها فى بناء وإعمار العراق ودعم الاقتصاد العراقى ، مؤكدا أهمية دور الوفود البرلمانية فى تعزيز التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر".

من جانبه، أعرب السناتور الأمريكى مت رومنى عن سعادته بالاستقرار الأمنى والنمو الاقتصادى والحياة الطبيعية فى المدن العراقية، مشيرا إلى أن أمام العراقيين فرصاً كبيرة للعمل والبناء فى ظل وحدة العراقيين ونبذ الخلافات واستقرار الوضع وتحسن العلاقات الخارجية .

ولفت إلى أن الفرص الاقتصادية تتزايد أمام حالة الاستقرار، وأن الشركات الأمريكية مستعدة للمشاركة بجهود البناء وتعزيز الاقتصاد .