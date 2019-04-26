قوات الوفاق الليبية تعلن تقدمها وسيطرتها على عدة مناطق جنوب طرابلس

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طرابلس — سبوتنيك. وقالت عملية بركان الغضب في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية فيسبوك إن "قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق نفذت في محور عين زارة هجوما خاطفا، وحاصرت قوات تابعة للقيادة العامة (الجيش الوطني الليبي شرق ليبيا)، قبل أن يسلموا أنفسهم وأسلحتهم، وأحالتهم إلى جهات الاختصاص".
© Photo / وزارة الخارجية الليبية لحكومة الوفاق
وأوضحت إلى أن "قوات الجيش الليبي (قوات حكومة الوفاق) سيطرت في محور العزيزية على شاحنتي ذخيرة قادمتين من غريان كانتا تحاولان الوصول إلى المجموعات المسلحة جنوب طرابلس، كما نفذ سلاح الجو الليبي خمس طلعات استهدفت تمركزات لقوات القيادة العامة وخطوط إمداد".
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من وضع أمني متدهور وانقسام سياسي، استمر حتى التوصل إلى اتفاق الصخيرات (2015) بين أطراف الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة. وأدى الاتفاق إلى قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، ولكنه لم يحظ بثقة البرلمان الموجود في شرقي البلاد رغم الاعتراف الدولي به. وهو ما أدى إلى استمرار انقسام مؤسسات البلاد بين حكومة السراج في طرابلس والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.
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