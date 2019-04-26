شكرا لقرائتكم خبر عن زحام وتدافع أمام منشأة أعلنت عن تخفيضات بالرياض.. و«التجارة» تتفاعل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار منشأة في الرياض، أمس الخميس؛ بسبب ارتكابھا مخالفات تجارية، لعدم وجود تصريح تخفیضات واختلاف سعر بعض السلع في الرف عن المحاسب.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر، أنه تم سحب عددٍ من المنتجات للتأكد من مطابقتھا للمواصفات والمقايیس.

وأضافت وزارة التجارة، أنه نظراً للازدحام الشديد والتدافع تم إغلاق المنشأة، بالتعاون مع الجھات الأمنیة، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامیة.

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