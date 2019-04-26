شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. العثور على مفقود «وادي المشيريف» وإنقاذ 7 محتجزين والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة إنقاذ سبعة محتجزين في مركباتهم، كما تم العثور على مفقود وادي المشيريف وهو مقيم عربي.

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وأوضح متحدث الدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس، أنه ورد لمركز القيادة والتوجيه عدة بلاغات في كل من محافظة العقيق ومحافظة بلجرشي نتيجة هطول الأمطار التي وقعت مساء هذا اليوم الخميس، من خفيفة إلى متوسطة ما أدى إلى ارتفاع خفيف في منسوب المياه بوادي جرد ووادي المشيريف ووادي اباد ووادي اللحيان.

وأشار إلى أنه تم على الفور، تحريك الفِرَق اللازمة من الإنقاذ والإسعاف والونش والإنارة والإنقاذ المائي والغواصين في كل من إدارة بلجرشي وإدارة العقيق ومركز جرب، وتم التعامل مع إخراج وإنقاذ سبعة أشخاص من داخل مركباتهم.

وأضاف أنه تم التعامل مع كل الحوادث بما يقتضيه الموقف، ولم يسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات، كما ورد بلاغ عن فقدان شخص من جنسية عربية بوادي المشيريف، وتم البحث عن المفقود والعثور عليه داخل مزرعة محاذية للوادي؛ وهو بصحة جيدة ولله الحمد، كما كان لوجود دوريات السلامة دور كبير في منع وتنبيه وتحذير المواطنين من عبور الأودية المشار إليها.