اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت منظمتا "العفو الدولية" و"أيروورز"، اليوم الخميس، أنَّ التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" قتل أكثر من 1600 مدني خلال عمليات الرقة، شمالي سوريا.
وذكرت "العفو الدولية"، في تقرير لها، أنه يجب على التحالف أن يتوقف عن الإنكار الذي استمر ما يقرب من السنتين بشأن أعداد القتلى الهائلة في صفوف المدنيين، والدمار الكبير الذي ألحقه بمدينة الرقة السورية.
وأضافت: "عمليات القصف التي نفذها التحالف الدولي على الرقة، افتقرت إلى الدقة، بينما اتسمت عشرات الآلاف من عمليات القصف المدفعي بالعشوائية، ولذا فليس من المستغرب أنها قتلت وأصابت المئات من المدنيين".
وتابعت: "قوات التحالف دمّرت الرقة كليًّا، لكنها لا تستطيع محو الحقيقة، ومنظمة العفو الدولية وإيروورز تطالبان قوات التحالف بالتوقف عن إنكار النطاق الصادم لقتل المدنيين وللتدمير الذي تسبب به هجومها على الرقة".
وصرّح كريس وودز مدير "إيروورز": "ينبغي على التحالف مباشرةَ تحقيق وافٍ في الأخطاء التي وقعت في الرقة، والتعلم من هذه الدروس، للحيولة دون التسبب مرة أخرى بمثل هذا الحجم من المعاناة الهائلة للمدنيين الذين تحاصرهم العمليات العسكرية في المستقبل".
وتعاني مدينة الرقة التي تسيطر عليها منظمة "ي ب ك / بي كا كا" من فوضى أمنية عارمة، ما يجعلها عرضة لهجمات "داعش"، حيث يشكل المدنيين معظم الضحايا.
وتسيطر "ي ب ك" على الرقة منذ أكتوبر 2017، وذلك بعد معارك دامت عدة أشهر واستهدافها بالقصف الجوي وكافة أنواع الأسلحة، ما تسبب بدمار 90% من المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمتان دوليتان لـ«التحالف الدولي»: لا تنكروا قتل مدنيي الرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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