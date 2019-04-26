شكرا لقرائتكم إغلاق كل الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا والشرطة تعتقل مزيداً من المشتبه بهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 11 ساعة في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 16:29

كولومبو - أ ف ب، رويترز – أعلنت السلطات السريلانكية إغلاق كل الكنائس الكاثوليكية إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي نفذها متطرفون يوم الأحد الماضي وأوقعت 359 قتيلاً في عيد الفصح، في حين تستمر عملية مطاردة المشتبه بهم مع نشر تعزيزات للجيش.



وقال مسؤول في كنيسة محلية لـ"فرانس برس": "بناءً لتوصية قوات الأمن، ستبقى كل الكنائس مغلقة ولن يقام أي قداس حتى إشعار آخر".

وأوقفت قوات الأمن ليل أمس الأربعاء 16 شخصاً، بينهم مصري وسوري وآخرين باكستانيين، ما يرفع عدد الموقوفين إلى 75 منذ يوم الأحد الماضي، كما صادرت 21 عبوة ناسفة وستة سيوف.

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وقال الجنرال سوميت أتاباتو: "تم تفويضنا بتنفيذ عمليات المطاردة والبحث والمصادرة والتوقيف والحبس بموجب حال الطوارىء المعمول به منذ منتصف ليل الإثنين الماضي. وأضاف: "نشارك في عمليات حراسة ثابتة ودوريات ونساعد في اقامة طوق أمني خلال أعمال المطاردة".

وفي السياق، منعت السلطات دخول مبنى البنك المركزي وأغلقت الطريق المؤدي إلى مطار العاصمة لفترة وجيزة بسبب مخاوف من وجود قنبلة. وأبلغ مسؤولان في البنك المركزي "رويترز" أن الشارع الذي يوجد فيه مبنى البنك قرب مركز التجارة العالمي في العاصمة كولومبو أغلق أمام حركة المرور قبل رفع حالة التأهب الأمني.

وأغلقت السلطات أيضاً الطريق المؤدي إلى مطار كولومبو الرئيسي بعد رصد مركبة مثيرة للريبة في مرآب قريب، ما سلط الضوء على الأجواء المشحونة بالتوتر. وعاودت السلطات فتح الطريق عندما أعلنت أن التحذير كان إنذاراً كاذباً. وقال ناطق باسم الشرطة: "وقع انفجار لم تعرف أسبابه في بلدة شرقي العاصمة من دون سقوط قتلى أو جرحى".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس إن أحد المفجرين عاش في أستراليا مع زوجته وطفله بتأشيرة طالب، لكنه غادرها عام 2013. ولم يحدد موريسون هوية الرجل، لكنه أسرته قالت إن اسمه عبد اللطيف محمد جميل. وقال موريسون للصحافيين: "بوسعي أن أؤكد أن المفجر الانتحاري كان في أستراليا".