دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تكشف عن هاتف Oppo A9 بحجم 6.53 إنش وسعر 267 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الصيني Oppo عن إصدارها المتوسط Oppo A9 بحجم 6.53 إنش في الشاشة مع قدرة بطارية 4020 mAh وسعر 267 دولار.

أحدث الإصدارات المتوسطة من هواتف Oppo ينطلق اليوم بحجم شاشة 6.53 إنش مميزة بجودة عرض Full-HD بلس، كما تضم شاشة Oppo A9 نتوء علوي وتشغل الشاشة نسبة 90.7% من إطار الهاتف.

هاتف Oppo A9 يضم رقاقة معالج Helio P70 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي بواجهة ColorOS 6 مع نظام تشغيل Android Pie.

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وتأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات مزدوجة مع مستشعر 16 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويتميز تصميم Oppo A9 بألوان متدرجة 3D، حيث تطلق Oppo هذا الإصدار بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأبيض، البنفسجي إلى جانب اللون الأخضر كما ينطلق هذا الإصدار بنمط الألعاب GameBoost 2.0، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وبطارية بقدرة 4020 mAh، على أن يطلق في أسواق الصين في 30 من أبريل بسعر 267 دولار.

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هذا الموضوع Oppo تكشف عن هاتف Oppo A9 بحجم 6.53 إنش وسعر 267 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.