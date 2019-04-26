شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: مصر وروسيا داعمان رئيسيان لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبدالهادي الحويج وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة (مقرها البيضاء) اليوم الخميس أن ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي كان له الأثر في إيضاح موقف الحكومة المؤقتة والجيش الوطني الليبي، وقال إن "مصر وروسيا داعمان رئيسيان لليبيا".

وأضاف الحويج في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لاشك أن لمصر وروسيا دورا كبيرا في ملف مكافحة الإرهاب، كما أن مقررات القمة الإفريقية العربية كشفت النقاب، وربما للمرة الأولى، عن الدور الذى يمكن أن يلعبه الاتحاد الإفريقي في دعم ليبيا".

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وأكد أن "مصر حليف استراتيجي لاسيما وأنها تضررت كثيرا من الأحداث التي شهدتها ليبيا ووجود عناصر إرهابية وكميات هائلة من الأسلحة على حدودها، هو ما أدى لوقوع حوادث إرهابية داخل الأراضي المصرية انطلقت من العمق الليبي".

وشدد على أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر - مؤخرا - جاء بعد أن حقق الجيش الوطني الليبي تقدما كبيرا على الأرض.